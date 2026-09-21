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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 21 September 2026 | 17.53 WIB

15 Rekomendasi Restoran Keluarga di Surabaya, Cocok untuk Wisata Kuliner

Kuliner restoran keluarga di Surabaya. (Magnific) - Image

Kuliner restoran keluarga di Surabaya. (Magnific)

JawaPos.com – Surabaya menawarkan banyak pilihan restoran keluarga yang nyaman untuk menikmati wisata kuliner bersama orang-orang terdekat.

Kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia ini memiliki beragam tempat makan yang memadukan cita rasa lezat dengan suasana ramah untuk segala usia.

Berbagai rekomendasi kuliner tersebut hadir mulai dari restoran bertema alam, rumah makan etnik, hingga tempat makan dengan konsep modern yang instagramable.

Dilansir dari laman Traveloka dan 3second pada Senin (21/9), berikut 15 daftar restoran keluarga Surabaya yang layak dijadikan pilihan wisata kuliner berikutnya.

1. Arumanis restaurant

Arumanis Restaurant menghadirkan konsep taman tropis dengan kolam refleksi di dalam kompleks Bumi Surabaya City Resort yang menciptakan suasana makan tenang dan elegan.

Menu yang tersaji memadukan hidangan Nusantara autentik dengan sentuhan Barat dan Oriental, lengkap dengan pilihan buffet yang membuat pengalaman makan lebih variatif.

Harga per orang berkisar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu, dengan jam operasional mulai pukul 06.00 hingga 22.00 setiap hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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