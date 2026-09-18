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Dinarsa Kurniawan
Sabtu, 19 September 2026 | 04.41 WIB

Jelajah Pesona Pulau Bintan dari Alam hingga Sejarah

Pesona Pulau Bintan berpadu dengan pengalaman wisata alam dan petualangan yang ditawarkan melalui program Discover Bintan Island. (Istimewa) - Image

Pesona Pulau Bintan berpadu dengan pengalaman wisata alam dan petualangan yang ditawarkan melalui program Discover Bintan Island. (Istimewa)

JawaPos.com - Pulau Bintan, Kepulauan Riau, menawarkan pengalaman wisata yang memadukan panorama tropis, aktivitas luar ruang, hingga jejak panjang sejarah Melayu.

Aksesnya yang relatif mudah dari Singapura dan Johor Bahru juga membuat Bintan menjadi salah satu destinasi pulau yang banyak dikunjungi wisatawan di kawasan Asia Tenggara.

“Bintan punya banyak sisi yang bisa dieksplorasi wisatawan, mulai dari alam, aktivitas luar ruang, hingga sejarah dan budaya Melayu,” kata Dina Zikrah, Marketing and Communication Executive Natra Bintan, a Tribute Portfolio Resort.

Menurut Dina, kekayaan tersebut menjadi bagian dari pengalaman yang ingin dihadirkan melalui program Discover Bintan Island. Program ini mengajak tamu keluar dari area resor untuk mengenal sejumlah destinasi dan aktivitas yang menjadi daya tarik Pulau Bintan.

“Wisatawan bisa menikmati pengalaman yang sudah kami kurasi selama berada di Bintan,” ujarnya.

Bintan sendiri memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari dunia maritim Melayu. Selama berabad-abad, pulau ini berada di jalur perdagangan yang menghubungkan Kepulauan Riau dengan Semenanjung Melayu dan wilayah sekitarnya.

Sejarah Bintan juga berkaitan dengan perjalanan Kesultanan Melayu. Setelah Melaka jatuh pada 1511, Sultan Mahmud Shah mencari perlindungan di Bintan. Pulau tersebut kemudian menjadi salah satu pusat penting dalam perkembangan sejarah yang berkaitan dengan Kesultanan Johor.

Warisan Kesultanan Melayu Johor-Riau selanjutnya membentuk hubungan antarkomunitas di wilayah yang kini menjadi Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jejaknya masih dapat ditemukan melalui budaya Melayu, tradisi maritim, hingga berbagai peninggalan sejarah di kawasan Kepulauan Riau.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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