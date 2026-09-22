11 Makanan Khas Surabaya yang Wajib Dicoba, Kuliner Legendaris Kota Pahlawan

Kuliner makanan khas Surabaya. (Magnific)
JawaPos.com – Kuliner Surabaya menyimpan kekayaan cita rasa yang sangat beragam dan tidak akan habis untuk dieksplorasi dalam satu kunjungan.
Makanan khas Surabaya hadir dalam berbagai sajian unik yang mencerminkan identitas budaya Jawa Timur yang sangat kental.
Dari hidangan berkuah pekat hingga sajian berbumbu petis yang menggugah selera, kuliner Kota Pahlawan ini selalu berhasil menarik perhatian para pencinta makanan.
Dilansir dari laman Traveloka dan Mysantika pada Selasa (22/9), berikut sebelas daftar makanan khas Surabaya yang wajib dicoba saat berkunjung ke kota terbesar kedua di Indonesia ini.
1. Rawon
Rawon adalah hidangan ikonik dengan kuah hitam pekat yang berasal dari bumbu kluwek sebagai ciri utamanya.
Isian berupa daging sapi empuk dimasak bersama rempah-rempah pilihan sehingga menghasilkan kaldu yang sangat gurih dan kaya rasa.
Hidangan ini biasanya disajikan bersama nasi hangat, tauge pendek, telur asin rebus, sambal rawit, dan kecambah yang menambah kenikmatan setiap suapannya.
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