20 Nasi Goreng Ternak di Surabaya yang Wajib Dicoba, Kuliner dari yang Legendaris hingga Kaya Rasa

Kuliner nasi goreng di Surabaya. (Magnific)
JawaPos.com – Surabaya memiliki budaya kuliner malam yang sangat kuat, dan nasi goreng adalah salah satu menu paling dicari yang selalu menghadirkan aroma bumbu menggugah selera di setiap sudut kota.
Deretan nasi goreng enak di Surabaya ini hadir dalam berbagai pilihan yang sangat unik mulai dari nasi goreng krengsengan legendaris, nasi goreng hitam tinta cumi, hingga nasi goreng merah khas yang sangat pedas.
Setiap warung nasi goreng di Surabaya punya cita rasa dan keistimewaan yang sangat berbeda, dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari Rp2.000 hingga Rp30.000 per porsinya.
Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Jumat (25/9), berikut daftar lengkap warung nasi goreng paling enak dan paling populer di Surabaya yang sangat layak masuk daftar kunjungan kuliner kamu.
1. Nasi Goreng Pak Karto
Warung yang berlokasi di Jl. Kalibokor Selatan No. 168, Baratajaya, Gubeng dan buka setiap Senin–Sabtu dari pukul 15.30 hingga 21.00 ini sudah berjualan sejak 1969 dengan resep yang sangat konsisten lintas generasi.
Menu andalannya adalah nasi goreng krengsengan dengan topping daging berbumbu yang sangat gurih dan sedikit manis, serta mie nyemek krengsengan yang tidak kalah lezat.
Harga sangat terjangkau mulai dari Rp14.000 per porsi, tersedia pula kopi beer sebagai minuman pendamping yang sangat khas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022