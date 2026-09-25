20 Nasi Goreng Ternak di Surabaya yang Wajib Dicoba, Kuliner dari yang Legendaris hingga Kaya Rasa

JawaPos.com – Surabaya memiliki budaya kuliner malam yang sangat kuat, dan nasi goreng adalah salah satu menu paling dicari yang selalu menghadirkan aroma bumbu menggugah selera di setiap sudut kota.

Deretan nasi goreng enak di Surabaya ini hadir dalam berbagai pilihan yang sangat unik mulai dari nasi goreng krengsengan legendaris, nasi goreng hitam tinta cumi, hingga nasi goreng merah khas yang sangat pedas.

Setiap warung nasi goreng di Surabaya punya cita rasa dan keistimewaan yang sangat berbeda, dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari Rp2.000 hingga Rp30.000 per porsinya.

Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Jumat (25/9), berikut daftar lengkap warung nasi goreng paling enak dan paling populer di Surabaya yang sangat layak masuk daftar kunjungan kuliner kamu.

1. Nasi Goreng Pak Karto

Warung yang berlokasi di Jl. Kalibokor Selatan No. 168, Baratajaya, Gubeng dan buka setiap Senin–Sabtu dari pukul 15.30 hingga 21.00 ini sudah berjualan sejak 1969 dengan resep yang sangat konsisten lintas generasi.

Menu andalannya adalah nasi goreng krengsengan dengan topping daging berbumbu yang sangat gurih dan sedikit manis, serta mie nyemek krengsengan yang tidak kalah lezat.