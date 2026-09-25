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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 25 September 2026 | 16.02 WIB

12 Restoran All You Can Eat di Surabaya yang Enak dan Terjangkau, Cocok untuk Kuliner Ngumpul Bareng

Kuliner all you can eat restoran di Surabaya. (Magnific) - Image

Kuliner all you can eat restoran di Surabaya. (Magnific)

JawaPos.com – Surabaya memiliki banyak pilihan restoran all you can eat yang sangat beragam, menjadikan kota ini surga bagi para pecinta kuliner yang ingin makan sepuasnya dengan harga sangat terjangkau.

Deretan restoran all you can eat di Surabaya ini menghadirkan berbagai konsep kuliner menarik mulai dari Japanese BBQ, shabu-shabu, Korean grill, hingga sushi yang sangat menggugah selera.

Dengan budget mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000 per orang, setiap restoran all you can eat di Surabaya menawarkan pengalaman makan bersama yang sangat seru dan sangat memuaskan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Jumat (25/9), berikut deretan rekomendasi restoran all you can eat di Surabaya yang sangat cocok untuk ngumpul bersama teman atau keluarga.

1. Mashū All You Can Eat

Restoran yang berlokasi di Jl. Musi No. 35, Darmo, Wonokromo dan buka setiap hari dari pukul 11.00 hingga 21.00 ini menghadirkan konsep Japanese Yakiniku dan Shabu-Shabu yang bisa dinikmati sepuasnya.

Tersedia Buffet Counter self-service dan Ready To Eat Counter dengan berbagai menu siap santap seperti sushi, chicken strip, wagyu, lamb, dan chicken dengan harga Rp130.000–Rp250.000 per orang.

2. Cocari All You Can Eat

Editor: Novia Tri Astuti
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