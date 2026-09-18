Dari Medan ke Pematang Siantar Naik Apa? Ini 3 Pilihan Transportasinya

JawaPos.com - Perjalanan dari Medan, Sumatera Utara ke Pematang Siantar bisa ditempuh dengan tiga pilihan transportasi, yaitu bus umum, mobil travel, dan kereta api.

Waktu perjalanan umumnya berada di kisaran 3-4 jam, tergantung moda yang digunakan, kondisi jalan, serta titik keberangkatan dan tujuan.

Pematang Siantar merupakan salah satu kota yang kerap menjadi tujuan perjalanan dari Medan.

Selain untuk urusan pekerjaan dan keluarga, kota ini juga bisa menjadi persinggahan bagi traveler yang hendak melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi di kawasan Sumatera Utara.

Karena itu, mengetahui pilihan transportasi sebelum berangkat bisa membantu menyesuaikan perjalanan dengan waktu dan anggaran yang tersedia.

Berikut tiga alternatif transportasi yang bisa digunakan untuk perjalanan dari MEdan ke Pematang Siantar.

1. Bus umum dari Medan ke Pematang Siantar Bus antarkota menjadi salah satu pilihan yang cukup umum untuk perjalanan Medan-Pematang Siantar.

Penumpang dapat mencari keberangkatan dari sejumlah titik di Medan, termasuk Terminal Amplas maupun Pinang Baris.

Perjalanan menggunakan bus membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam, meski durasinya bisa berubah mengikuti kondisi lalu lintas dan rute yang dilewati.