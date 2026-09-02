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Rian Alfianto
Kamis, 3 September 2026 | 03.44 WIB

Mau Kulineran di Manado? Ini 7 Pilihan Halal dari Sarapan hingga Makan Malam

Ilustrasi kuliner halal di Manado. (Talang Mas Tour). - Image

Ilustrasi kuliner halal di Manado. (Talang Mas Tour).

JawaPos.com - Wisatawan Muslim tak perlu ragu berburu kuliner di Manado. Meski kota ini terkenal memiliki banyak makanan non-halal sebagai bagian dari tradisi kuliner Minahasa, tersedia sejumlah pilihan berbahan ikan, ayam, sapi, sayuran, hingga seafood yang bisa masuk dalam itinerary kuliner seharian.

Manado menawarkan pengalaman kuliner yang cukup berbeda. Rasa pedas dari sambal rica, kesegaran dabu-dabu, ikan cakalang, aneka seafood, hingga tinutuan membuat perjalanan ke ibu kota Sulawesi Utara ini terasa belum lengkap tanpa mencicipi kuliner lokal.

Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan wisatawan Muslim.

Kuliner Manado juga sangat lekat dengan tradisi masyarakat Minahasa yang mengenal berbagai olahan daging, termasuk daging babi. Karena itu, wisatawan Muslim perlu lebih selektif ketika memilih tempat makan dan memastikan bahan yang digunakan sebelum memesan.

Kabar baiknya, pilihan makanan yang dapat dinikmati tetap cukup beragam. Bahkan, wisatawan bisa menyusun perjalanan kuliner dari pagi hingga malam tanpa harus keluar dari pilihan menu berbahan yang sesuai.

Berikut rekomendasi kuliner halal di Manado yang bisa menjadi referensi saat berlibur.

1. Nasi Kuning Salma Saroja, Sarapan dengan Cita Rasa Lokal

Perjalanan kuliner di Manado bisa dimulai sejak pagi dengan mencicipi nasi kuning di Warung Nasi Kuning Salma Saroja.

Bukan hanya soal rasa, penyajiannya juga memberikan pengalaman lokal. Nasi kuning dibungkus menggunakan daun woka. Ketika bungkusan dibuka, aroma nasi yang berpadu dengan rempah langsung terasa.

Nasi kuning tersebut disajikan bersama suwiran ikan cakalang, telur, dan keripik kentang tipis. Tekstur lembut nasi bertemu dengan gurihnya ikan dan renyahnya keripik, menciptakan kombinasi yang sederhana tetapi mengenyangkan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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