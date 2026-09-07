Henan Kenalkan 5 Rute Wisata Khusus untuk Turis Indonesia, Ada Destinasi Kung Fu hingga Kuliner

JawaPos.com - Provinsi Henan, Tiongkok, memperkenalkan lima rute wisata yang dirancang khusus bagi wisatawan Indonesia. Kelima pilihan tersebut menjadi bagian dari Konferensi Promosi Pariwisata Budaya Henan dan Pameran Budaya Heluo yang berlangsung di Bandung pada 3 September 2026.

Lima rute yang ditawarkan yakni “The Center of Heaven and Earth”, “Kung Fu in the Central Plains”, “Poetic Land of Henan”, “Craftsmanship of the Heluo Region”, dan “A Culinary Journey to the Roots”.

Rangkaian tersebut memperkenalkan berbagai sisi Henan, mulai dari kekayaan sejarah dan budaya hingga seni bela diri, kerajinan, serta kuliner.

Acara promosi tersebut dihadiri lebih dari 100 perwakilan dari pemerintah Indonesia, pelaku usaha, media, asosiasi bisnis Tionghoa perantauan, serta lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan dan pariwisata.

"Henan dan Indonesia memiliki banyak kesamaan budaya. Kami berharap semakin banyak kegiatan budaya Henan yang hadir di Indonesia,” ungkap Erwan Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat.

Selain memperkenalkan pilihan perjalanan, penyelenggara turut menampilkan kekayaan budaya Henan melalui pemutaran video dan pertunjukan langsung. Penandatanganan perjanjian kerja sama juga menjadi bagian dari kegiatan tersebut untuk memperkenalkan potensi budaya dan pariwisata Henan kepada masyarakat Indonesia.

Pameran Budaya Heluo turut menjadi bagian dari rangkaian acara dengan menampilkan berbagai tema mengenai perjalanan peradaban Tionghoa. Materi yang disajikan mencakup asal-usul peradaban, sejarah musik, warisan porselen, perkembangan aksara Tionghoa, asal-usul marga Tionghoa, serta perkembangan sektor kebudayaan dan pariwisata.

Pameran tersebut juga menghubungkan unsur budaya lokal Indonesia dengan kisah peradaban yang berkembang dari Sungai Kuning hingga Laut Jawa.