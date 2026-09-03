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Rian Alfianto
Kamis, 3 September 2026 | 15.26 WIB

6 Wisata Edukasi di Kulon Progo yang Bikin Liburan Lebih Seru dan Bermakna

Ilustrasi tempat wisata di Kulon Progo DIJ. (Anom Bagaskoro/Radar Jogja) - Image

Ilustrasi tempat wisata di Kulon Progo DIJ. (Anom Bagaskoro/Radar Jogja)

JawaPos.com - Kulon Progo bukan hanya soal perbukitan hijau dan pantai. Di sejumlah desa wisatanya, pengunjung bisa ikut sejumlah wisata edukasi yang seru.

Mulai darimenanam padi, memetik teh, membuat gula Jawa, hingga mencoba membatik sambil mengenal kehidupan dan budaya masyarakat setempat.

Bagi wisatawan yang ingin membawa pulang pengalaman, bukan sekadar berfoto-foto, Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta layak masuk daftar perjalanan.

Kabupaten ini memiliki sejumlah destinasi yang menawarkan konsep wisata edukasi dengan cara yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari warga.

Menariknya, kegiatan belajar di wisata edukasi Kulon Progro tidak berlangsung seperti berada di ruang kelas.

Pengunjung justru diajak turun langsung ke sawah, kebun, sungai, dapur produksi, hingga ruang kerja para perajin.

Konsep tersebut membuat wisata edukasi di Kulon Progo cocok untuk keluarga, rombongan sekolah, maupun wisatawan yang ingin mengenal budaya lokal melalui pengalaman langsung.

Berikut sejumlah tempat yang bisa menjadi pilihan.

1. Desa Wisata Tinalah: belajar dari sawah, sungai, dan kehidupan desa

Suasana Pegunungan Menoreh menjadi pembuka yang pas untuk perjalanan edukasi di Kulon Progo.

Di Desa Wisata Tinalah, wisatawan dapat melihat bagaimana kehidupan masyarakat pedesaan berjalan berdampingan dengan lingkungan sekitarnya.

Editor: Bayu Putra
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