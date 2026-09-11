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Rian Alfianto
Jumat, 11 September 2026 | 16.23 WIB

Pilihan Bus Medan-Aceh dan Padang-Aceh, Lengkap dengan Rute, Waktu Tempuh, dan Kisaran Harga

Armada bus PO Putra Pelangi. (Traveloka) - Image

Armada bus PO Putra Pelangi. (Traveloka)

JawaPos.com - Perjalanan darat menuju Aceh dari Medan maupun Padang bisa menjadi pilihan menarik bagi traveler yang ingin menikmati perjalanan lintas Sumatera.

Selain menawarkan lebih banyak pilihan kelas dibandingkan transportasi tertentu, bus antarkota memungkinkan penumpang mencapai berbagai kota di Aceh tanpa harus mengatur banyak sambungan perjalanan.

Untuk rute Medan-Aceh, sejumlah perusahaan otobus (PO) yang cukup dikenal antara lain Putra Pelangi, Sempati Star, PMTOH, JRG (Jasa Rahayu Gumpeung), dan Harapan Indah.

Sementara itu, perjalanan Padang-Aceh jauh lebih panjang dan membutuhkan waktu sekitar 30-35 jam, tergantung kota tujuan, kondisi lalu lintas, cuaca, serta rute yang digunakan bus.

Lantas, bus apa saja yang bisa dipilih, berapa lama perjalanan, berapa kisaran tiketnya, dan seperti apa jalur yang akan dilewati?

1. Pilihan Bus Medan-Aceh yang Bisa Dipertimbangkan

Bagi traveler yang berangkat dari Medan, pilihan PO cukup beragam. Perbedaan utama biasanya terletak pada kelas layanan, tipe armada, fasilitas kursi, hingga kota tujuan di Aceh.

Berikut beberapa PO yang dapat menjadi pilihan:

Putra Pelangi

Putra Pelangi merupakan salah satu nama yang dikenal dalam layanan bus antarkota di Sumatera. PO ini menyediakan beberapa pilihan kelas, mulai dari layanan eksekutif hingga sleeper pada armada tertentu.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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