Nanda Prayoga
Kamis, 7 Mei 2026 | 18.03 WIB

Ini Spesifikas Bus ALS, Armada Legendaris Lintas Sumatera-Jawa yang Tabrak Truk Tangki yang Akibatkan 16 Orang Tewas

Salah satu armada bus ALS yang melayani rute Bogor-Medan PP. Bus ini menggunakan mesin Mercedes-Benz OH 1626 yang dipadukan dengan bodi Jetbus 3 dari karoseri Adi Putro. (Instagram ALS)

JawaPos.com-Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) menabrak truk tangki hingga mengalami kebakaran di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Kejadian ini mengakibatkan 16 orang meninggal dunia.

Insiden ini tepatnya terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Simpang Danau, Kecamatan Karang Jaya, Muratara, Sumatera Selatan pada Rabu (6/5) siang.

Sekilas mengenai Bus ALS, PT Antar Lintas Sumatera (ALS) menjadi salah satu perusahaan otobus legendaris di Indonesia yang dikenal melayani rute jarak jauh lintas Sumatera hingga Pulau Jawa. Berdiri sejak 1966 di Medan, ALS identik dengan perjalanan antarkota antarprovinsi (AKAP) berjarak ribuan kilometer.

Dalam operasionalnya, ALS menggunakan berbagai tipe bus dari sejumlah karoseri ternama seperti Adiputro, Tentrem, hingga Laksana. Armada yang digunakan umumnya memakai sasis Mercedes-Benz dan Hino yang dikenal tangguh untuk perjalanan jarak jauh.

Untuk kelas pelayanan, ALS menyediakan bus ekonomi AC hingga eksekutif. Beberapa armada terbaru telah dilengkapi kursi reclining seat, pendingin udara, toilet, port USB charger, hiburan audio-video, serta bagasi luas untuk menunjang kenyamanan penumpang selama perjalanan panjang.

Pada sektor mesin, bus ALS banyak menggunakan sasis Hino RK dan Mercedes-Benz OH series dengan tenaga besar yang mampu melibas medan tanjakan dan jalur lintas Sumatera. Kapasitas penumpang umumnya berkisar 28 hingga 40 kursi tergantung konfigurasi kelas dan jenis bodi bus.

Ciri khas lain dari bus ALS adalah trayeknya yang sangat panjang, seperti Medan–Jakarta, Medan–Yogyakarta, hingga Medan–Surabaya. Jalur tersebut menjadikan ALS dikenal sebagai salah satu operator bus dengan rute terpanjang di Indonesia.

