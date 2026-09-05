Tak Perlu ke Medan, Begini Cara Membuat Bihun Kari Khas Medan yang Lezat

JawaPos.com – Medan tidak hanya dikenal sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa rempah yang kuat. Salah satu sajian yang patut dicoba adalah bihun kari khas Medan.

Hidangan ini memadukan bihun yang lembut dengan kuah kari yang gurih, creamy, dan kaya rempah. Tambahan ayam serta kentang membuat satu mangkuk bihun kari terasa semakin mengenyangkan.

Kuah kari yang hangat dengan aroma rempah yang kuat juga membuat hidangan ini cocok disantap saat cuaca dingin atau ketika ingin menikmati makanan berkuah yang kaya rasa.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep bihun kari khas Medan yang dapat dibuat sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Bahan utama:

500 gram daging paha ayam

300 gram kentang

200 gram bihun Bahan pelengkap dan bumbu:

1 lembar daun salam

1 batang daun kari

20 gram serai

1 buah bunga lawang

1 batang kayu manis

5 buah cengkeh

5 buah kapulaga

200 ml santan

2 sendok teh garam

50 ml air

1 sendok teh merica bubuk

2 sendok makan kaldu jamur

1 sendok teh gula

1/2 sendok teh brown sugar

2 sendok makan bawang goreng

100 gram susu evaporasi Bumbu halus:

4 siung bawang putih

6 siung bawang merah

20 gram jahe

15 gram lengkuas

20 gram kunyit

10 gram kemiri, sangrai

1/2 sendok teh jintan

1 sendok makan ketumbar, sangrai

1/4 sendok teh pala

20 gram cabai merah keriting

10 gram cabai kering

Minyak secukupnya

Air secukupnya Cara Membuat Kupas bawang merah dan bawang putih, kemudian potong kasar. Potong pula kunyit dan lengkuas agar lebih mudah dihaluskan.

Masukkan bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, kemiri sangrai, ketumbar sangrai, jintan, pala, cabai kering yang telah direndam, sedikit minyak, dan air ke dalam blender.

Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut.

Panaskan minyak dalam panci. Masukkan serai, daun kari, kayu manis, bunga lawang, dan daun salam.

Tambahkan bumbu halus, lalu tumis hingga seluruh bumbu tercampur dan mengeluarkan aroma harum.

Masukkan garam dan kapulaga. Masak bumbu sampai warnanya menjadi lebih pekat dan minyak mulai keluar dari bumbu.

Tuangkan sedikit air, kemudian aduk hingga bumbu tercampur rata.

Masukkan potongan daging ayam. Tambahkan merica bubuk, kaldu jamur, dan gula, lalu aduk hingga ayam terbalut bumbu.

Tuangkan santan, kemudian tambahkan gula merah dan garam sesuai selera. Masak sambil diaduk agar santan tidak pecah.

Masukkan sebagian bawang goreng untuk memperkaya rasa.

Tambahkan kentang yang sudah dikupas dan dipotong berbentuk dadu. Masak hingga kuah mendidih dan kentang menjadi empuk.

Setelah itu, tuangkan susu evaporasi. Aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur.

Siapkan bihun yang telah direbus atau diseduh hingga lunak ke dalam mangkuk saji.

Tambahkan telur dan bawang goreng sesuai selera.

Siram bihun dengan kuah kari panas, kemudian beri potongan ayam dan kentang.

Bihun kari khas Medan siap disantap selagi hangat. Perpaduan bihun lembut, ayam yang gurih, kentang, serta kuah kari yang kaya rempah membuat hidangan ini cocok menjadi menu makan siang maupun malam.