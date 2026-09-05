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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 6 September 2026 | 04.47 WIB

Tak Perlu ke Medan, Begini Cara Membuat Bihun Kari Khas Medan yang Lezat

Resep Bihun Kari Khas Medan yang Enak dan Menggugah Selera Makan./YouTube Ade Koerniawan - Image

Resep Bihun Kari Khas Medan yang Enak dan Menggugah Selera Makan./YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com – Medan tidak hanya dikenal sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa rempah yang kuat. Salah satu sajian yang patut dicoba adalah bihun kari khas Medan.

Hidangan ini memadukan bihun yang lembut dengan kuah kari yang gurih, creamy, dan kaya rempah. Tambahan ayam serta kentang membuat satu mangkuk bihun kari terasa semakin mengenyangkan.

Kuah kari yang hangat dengan aroma rempah yang kuat juga membuat hidangan ini cocok disantap saat cuaca dingin atau ketika ingin menikmati makanan berkuah yang kaya rasa.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep bihun kari khas Medan yang dapat dibuat sendiri di rumah.

Bahan-Bahan

Bahan utama:

  • 500 gram daging paha ayam
  • 300 gram kentang
  • 200 gram bihun

Bahan pelengkap dan bumbu:

  • 1 lembar daun salam
  • 1 batang daun kari
  • 20 gram serai
  • 1 buah bunga lawang
  • 1 batang kayu manis
  • 5 buah cengkeh
  • 5 buah kapulaga
  • 200 ml santan
  • 2 sendok teh garam
  • 50 ml air
  • 1 sendok teh merica bubuk
  • 2 sendok makan kaldu jamur
  • 1 sendok teh gula
  • 1/2 sendok teh brown sugar
  • 2 sendok makan bawang goreng
  • 100 gram susu evaporasi

Bumbu halus:

  • 4 siung bawang putih
  • 6 siung bawang merah
  • 20 gram jahe
  • 15 gram lengkuas
  • 20 gram kunyit
  • 10 gram kemiri, sangrai
  • 1/2 sendok teh jintan
  • 1 sendok makan ketumbar, sangrai
  • 1/4 sendok teh pala
  • 20 gram cabai merah keriting
  • 10 gram cabai kering
  • Minyak secukupnya
  • Air secukupnya

Cara Membuat

  • Kupas bawang merah dan bawang putih, kemudian potong kasar. Potong pula kunyit dan lengkuas agar lebih mudah dihaluskan.
  • Masukkan bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, kemiri sangrai, ketumbar sangrai, jintan, pala, cabai kering yang telah direndam, sedikit minyak, dan air ke dalam blender.
  • Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut.
  • Panaskan minyak dalam panci. Masukkan serai, daun kari, kayu manis, bunga lawang, dan daun salam.
  • Tambahkan bumbu halus, lalu tumis hingga seluruh bumbu tercampur dan mengeluarkan aroma harum.
  • Masukkan garam dan kapulaga. Masak bumbu sampai warnanya menjadi lebih pekat dan minyak mulai keluar dari bumbu.
  • Tuangkan sedikit air, kemudian aduk hingga bumbu tercampur rata.
  • Masukkan potongan daging ayam. Tambahkan merica bubuk, kaldu jamur, dan gula, lalu aduk hingga ayam terbalut bumbu.
  • Tuangkan santan, kemudian tambahkan gula merah dan garam sesuai selera. Masak sambil diaduk agar santan tidak pecah.
  • Masukkan sebagian bawang goreng untuk memperkaya rasa.
  • Tambahkan kentang yang sudah dikupas dan dipotong berbentuk dadu. Masak hingga kuah mendidih dan kentang menjadi empuk.
  • Setelah itu, tuangkan susu evaporasi. Aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur.
  • Siapkan bihun yang telah direbus atau diseduh hingga lunak ke dalam mangkuk saji.
  • Tambahkan telur dan bawang goreng sesuai selera.
  • Siram bihun dengan kuah kari panas, kemudian beri potongan ayam dan kentang.
  • Bihun kari khas Medan siap disantap selagi hangat.

Perpaduan bihun lembut, ayam yang gurih, kentang, serta kuah kari yang kaya rempah membuat hidangan ini cocok menjadi menu makan siang maupun malam.

Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan, bihun kari khas Medan juga bisa menjadi pilihan bagi yang ingin menghadirkan cita rasa kuliner Sumatera di meja makan tanpa harus bepergian jauh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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