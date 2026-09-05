Tak Perlu ke Medan, Begini Cara Membuat Bihun Kari Khas Medan yang Lezat

Resep Bihun Kari Khas Medan yang Enak dan Menggugah Selera Makan./YouTube Ade Koerniawan
JawaPos.com – Medan tidak hanya dikenal sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa rempah yang kuat. Salah satu sajian yang patut dicoba adalah bihun kari khas Medan.
Hidangan ini memadukan bihun yang lembut dengan kuah kari yang gurih, creamy, dan kaya rempah. Tambahan ayam serta kentang membuat satu mangkuk bihun kari terasa semakin mengenyangkan.
Kuah kari yang hangat dengan aroma rempah yang kuat juga membuat hidangan ini cocok disantap saat cuaca dingin atau ketika ingin menikmati makanan berkuah yang kaya rasa.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep bihun kari khas Medan yang dapat dibuat sendiri di rumah.
Bahan utama:
Bahan pelengkap dan bumbu:
Bumbu halus:
Perpaduan bihun lembut, ayam yang gurih, kentang, serta kuah kari yang kaya rempah membuat hidangan ini cocok menjadi menu makan siang maupun malam.
Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan, bihun kari khas Medan juga bisa menjadi pilihan bagi yang ingin menghadirkan cita rasa kuliner Sumatera di meja makan tanpa harus bepergian jauh.
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Jawa Pos
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