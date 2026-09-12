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Rian Alfianto
Minggu, 13 September 2026 | 01.24 WIB

Mau ke Pekanbaru dari Medan? Ini 5 Bus yang Bisa Dipilih, Termurah Rp 275 Ribu

Armada bus PO TAM. (Redbus) - Image

Armada bus PO TAM. (Redbus)

JawaPos.com - Mau bepergian dari Medan ke Pekanbaru dengan bus?

Ada sejumlah bus AKAP yang bisa menjadi pilihan dengan kelas, jadwal keberangkatan, titik naik, dan harga tiket yang berbeda.

Untuk rute ini, harga tiket tersedia mulai Rp 275 ribu, sementara perjalanan membutuhkan waktu sekitar 12 hingga 14 jam melalui Lintas Sumatera.

Durasi perjalanan yang panjang membuat calon penumpang sebaiknya tidak hanya melihat harga tiket.

Konfigurasi kursi, waktu keberangkatan, fasilitas, hingga lokasi keberangkatan di Medan juga perlu diperhatikan agar perjalanan menuju Pekanbaru tetap nyaman.

Dirangkum JawaPos.com, setidaknya ada lima pilihan bus yang dapat dipertimbangkan untuk perjalanan Medan-Pekanbaru, mulai dari kelas Eksekutif hingga layanan yang lebih premium.

Pilihan bus Medan-Pekanbaru dengan harga mulai Rp 275 ribu

Salah satu pilihan untuk perjalanan malam adalah PO TAM.

Bus ini berangkat dari kawasan Medan Amplas pada pukul 19.30 WIB dan melanjutkan perjalanan menuju pusat Kota Pekanbaru.

Penumpang dapat memilih kelas Double Decker konfigurasi 2-2 dengan harga tiket sekitar Rp 400 ribu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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