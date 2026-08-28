Jadwal Kapal DLU Surabaya-Makassar September 2026: Tarif hingga Pilihan Kelas

Armada KM Dharma Kencana 7. (DLU)
JawaPos.com - Jadwal kapal Dharma Lautan Utama (DLU) rute Surabaya-Makassar telah tersedia hingga pertengahan September 2026.
Kapal ini memiliki jadwal keberangkatan malam dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan waktu tempuh sekitar 30-32 jam.
Tarif tiket berada di kisaran Rp 350 ribu hingga Rp 750 ribu untuk kelas VIP, sehingga kapal ini menjadi salah satu alternatif perjalanan antarpulau bagi penumpang yang memiliki waktu lebih longgar.
Rute ini menghubungkan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar.
Berdasarkan jadwal yang tersedia hingga sepekan ke depan, pelayaran dilayani secara bergantian oleh KM Dharma Rucitra 5 dan KM Dharma Kencana 7.
Pada awal September 2026, KM Dharma Rucitra 5 dijadwalkan berangkat dari Surabaya pada Senin, 31 Agustus pukul 21.00 WIB dan tiba di Makassar pada Rabu, 2 September pukul 04.00 WITA.
Keberangkatan berikutnya menggunakan KM Dharma Kencana 7 pada Rabu, 2 September pukul 21.00 WIB. Kapal dijadwalkan tiba di Makassar pada Jumat, 4 September pukul 05.02 WITA.
Jadwal kemudian berlanjut dengan KM Dharma Rucitra 5 pada Jumat, 4 September pukul 21.00 WIB, dengan perkiraan tiba Minggu, 6 September pukul 04.00 WITA.
Setelah itu, KM Dharma Kencana 7 kembali berlayar pada Minggu, 6 September pukul 21.00 WIB dan dijadwalkan tiba di Makassar pada Selasa, 8 September pukul 05.02 WITA.
Pelayaran berikutnya kembali menggunakan KM Dharma Rucitra 5 pada Selasa, 8 September pukul 21.00 WIB dan tiba Kamis, 10 September pukul 04.00 WITA.
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Jawa Pos
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