6 Kuliner Khas Majalengka yang Wajib Dicoba, dari Pencok Katel hingga Jalakotek

lustrasi Jalakotek, kuliner khas Majalengka. (Instagram @pawonbugge2019)
JawaPos.com - Majalengka memiliki ragam kuliner khas yang layak masuk daftar buruan saat traveling.
Mulai dari Pencok Katel yang unik, Jalakotek yang gurih, hingga Nasi Lengko yang mengenyangkan, kuliner khas Majalengka punya daya tarik tersendiri.
Maka, berwisata ke Majalengka bukan hanya menarik karena Terasering Panyaweuyan, Telaga Nila, atau udara sejuk khas kawasan pegunungan.
Bagi wisatawan yang baru pertama kali berkunjung ke kabupaten di Jawa Barat yang dikenal sebagai Kota Angin ini, mencicipi makanan lokal bisa menjadi cara sederhana untuk mengenal karakter Majalengka lebih dekat.
Apalagi, sejumlah kulinernya menggunakan bahan dan racikan yang lekat dengan keseharian masyarakat setempat.
Majalengka dikenal sebagai daerah yang relatif santai dengan suasana yang tidak terlalu padat seperti kota-kota besar.
Lanskap pegunungan, perkebunan, dan udara yang sejuk membuat perjalanan ke daerah ini tidak hanya cocok untuk berburu pemandangan, tetapi juga wisata kuliner.
Berikut deretan kuliner khas Majalengka yang wajib dicoba.
Jika harus memilih salah satu kuliner khas Majalengka untuk dicicipi lebih dulu, Pencok Katel layak berada di urutan teratas.
Hidangan ini terbilang unik karena menggunakan daun katel muda yang diolah bersama bumbu sambal khas.
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Jawa Pos
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