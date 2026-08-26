Kuliner Khas Pangandaran yang Wajib Dicoba, dari Pindang Gunung hingga Seafood

JawaPos.com - Pangandaran bukan hanya soal pantai dan wisata bahari di pesisir selatan Jawa Barat juga punya ragam kuliner khas yang layak masuk daftar buruan saat berlibur. Mulai dari Pindang Gunung yang segar dan kaya rempah, seafood hasil tangkapan nelayan, hingga aneka camilan tradisional untuk oleh-oleh.

Bagi wisatawan yang baru pertama kali datang, mencicipi kuliner lokal bisa menjadi cara sederhana untuk mengenal karakter Pangandaran.

Hidangan berbahan ikan dan hasil laut terasa begitu dekat dengan kehidupan masyarakat pesisir, sementara makanan dan camilan tradisional menawarkan cita rasa yang berbeda dari daerah lain di Jawa Barat.

1. Pindang Gunung, Kuliner Khas Pangandaran yang Paling Dicari Jika harus memilih satu makanan yang paling menggambarkan kuliner Pangandaran, Pindang Gunung layak ditempatkan di urutan pertama.

Hidangan ini berupa sup ikan dengan kuah kuning yang terasa segar, gurih, sekaligus kaya rempah.

Kunyit menjadi salah satu bumbu yang memberikan warna dan aroma khas, sementara penggunaan kecombrang membuat cita rasanya semakin segar dan berbeda dari pindang di daerah lain.

Pindang Gunung biasanya menggunakan ikan yang dimasak bersama kuah berbumbu.

Perpaduan rasa gurih, asam, pedas, dan aroma rempah membuatnya cocok disantap setelah wisatawan beraktivitas di kawasan pantai.