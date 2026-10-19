Rekomendasi 5 Aktivitas Seru saat Habiskan Libur Natal di Singapura 

Resorts World Sentosa menjadi salah satu destinasi favorit saat merayakan Natal di Singapura. (Istimewa)

JawaPos.com - Singapura bisa menjadi salah alternatif destinasi untuk menghabiskan liburan Natal.

Itu karena, negara kota tersebut menawarkan beragam atraksi wisata, mulai dari taman hiburan, pertunjukan musik, instalasi dekorasi Natal, hingga wisata kuliner yang meriah menjelang pergantian tahun.

Bagi yang berencana menghabiskan libur akhir tahun di Negeri Singa, ada sejumlah aktivitas menarik yang bisa masuk dalam itinerary.

Rangkaian perayaan Natal di Resorts World Sentosa Momen spesial itu berlangsung pada 27 November 2026 hingga 3 Januari 2027. Tahun ini, perayaan tersebut memadukan tradisi Natal dengan sentuhan budaya populer Korea, menghadirkan pilihan hiburan untuk berbagai usia.

Perayaan akhir tahun tersebut menghadirkan beragam aktivitas di sejumlah destinasi, mulai dari Singapore Oceanarium, Universal Studios Singapore, Adventure Cove Waterpark, hingga kawasan WEAVE.

Selain dekorasi Natal dan pertunjukan hiburan, pengunjung juga dapat menikmati kuliner musiman, berburu hadiah, serta memilih paket menginap untuk liburan beberapa hari.

Tahun ini, Season of Joy mengusung sentuhan budaya populer Korea atau K-wave. Musik K-pop, hiburan bertema Korea, dan instalasi penuh warna berpadu dengan tradisi Natal untuk memberikan pilihan aktivitas bagi wisatawan yang berlibur bersama keluarga, pasangan, maupun teman.