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Aulia Ramadhani
Minggu, 18 Oktober 2026 | 22.57 WIB

Ini 5 Rekomendasi Drama yang diperankan Kim Young Kwang, Ada Take Charge of My Heart hingga Trigger

Drama yang diperankan Kim Young Kwang. (Soompi) - Image

Drama yang diperankan Kim Young Kwang. (Soompi)

JawaPos.com - Drama romantis yang memikat hati atau menegangkan selalu menjadi pilihan terbaik, terlebih lagi yang diperankan Kim Young Kwang, mulai Take Charge of My Heart maupun Trigger.

Dikutip dari Soompi, Minggu (18/10), ada beberapa karakter yang benar-benar menunjukkan kemampuannya sebagai aktor hingga membuat penonton terpikat.

Jika penasaran, berikut rekomendasi drama yang dibintangi Kim Young Kwang yang tidak boleh dilewatkan

1. Take Charge of My Heart

Baek Ho Rang (Kim Young Kwang) adalah pewaris konglomerat namun memiliki jantung buatan, ia bertemu dengan Na Bo Bae (Chae Soo Bin), seorang penulis drama yang memperoleh kekuatan listrik setelah tersambar petir.

2. Trigger

Di sebuah negara tempat kepemilikan senjata api dilarang, membuat detektif Lee Do (Kim Nam Gil) bertekad untuk melacak asal-usul senjata ilegal tersebut.

Kemudian ia bekerja sama dengan Moon Baek (Kim Young Kwang), seorang mitra misterius yang di balik sikap tenangnya menyimpan niat yang sebenarnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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