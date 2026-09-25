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Leni Setya Wati
Jumat, 25 September 2026 | 13.23 WIB

5 Rekomendasi K-Drama untuk Penggemar My Bias, My Boss

rekomendasi k-drama (x @soompi) - Image

rekomendasi k-drama (x @soompi)

JawaPos.com – My Bias, My Boss hadirkan perpaduan romansa, dunia idol, kisah cinta di tempat kerja, dan hubungan penuh kejutan yang membuat penonton sulit move on.

Jika kamu masih merindukan karakter Nam Da Reum, Kang Ha Gi, dan Lee Chan, ada sejumlah drama Korea lain yang menawarkan kisah dengan daya tarik serupa.

Soompi merangkum enam K-drama yang dapat menjadi pilihan tontonan setelah menyelesaikan My Bias, My Boss.

1. Lovely Runner

Buat penggemar kisah idol dan penggemar, Lovely Runner menjadi salah satu pilihan menarik.

Drama yang dibintangi Kim Hye Yoon dan Byeon Woo Seok ini bercerita tentang Im Sol, seorang penggemar yang mendapat kesempatan kembali ke masa lalu dan bertemu Ryu Sun Jae ketika sang idol masih berusia 19 tahun.

Perjalanan waktu, romansa, dan hubungan antara penggemar dengan idol menjadi daya tarik utama drama ini.

2. Hunter with a Scalpel

Editor: Novia Tri Astuti
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