15 Rekomendasi Sushi Malang Enak dan Murah, Ada Konsep All You Can Eat

JawaPos.com - Sushi Malang menjadi incaran wisata kuliner Jepang bagi kamu yang ingin menikmati cita rasa autentik dengan harga terjangkau.

Kota ini menghadirkan beragam restoran sushi, mulai dari konsep kelas atas hingga konsep all you can eat yang ramah di kantong.

Beberapa tempat bahkan menawarkan puluhan hingga ratusan varian sushi dalam satu lokasi saja.

Dilansir dari laman Traveloka dan pinhome.id pada Senin (5/10), berikut daftar rekomendasi sushi Malang yang layak masuk agenda wisata kuliner kamu selanjutnya.

1. Kizuna Sushi Bar & Cafe tawarkan konsep sepuasnya

Kedai ini menghadirkan konsep all you can eat dengan harga sekitar Rp60.000 per orang di Jalan Bunga Lely.

Lebih dari dua puluh varian sushi bisa dinikmati tanpa batas waktu meski berada di kawasan pemukiman penduduk.

Ornamen khas Jepang turut menghadirkan suasana nyaman bagi pengunjung yang datang menyantap hidangan.