5 Hal Penting yang Perlu Disiapkan Sebelum Perjalanan Bisnis Surabaya–Jakarta

Anda dapat mencari tiket pesawat murah di Traveloka tanpa mengabaikan ketepatan

waktu rapat. Saat membandingkan tiket pesawat murah untuk rute Surabaya–Jakarta, pertimbangkan juga persiapan selain harga. Berikut yang perlu Anda siapkan setelah membeli tiket pesawat surabaya jakarta.

Berikut yang perlu Anda siapkan setelah membeli tiket pesawat surabaya jakarta.

1. Identitas resmi yang wajib dibawa

Penerbangan Surabaya–Jakarta merupakan penerbangan domestik, sehingga Anda perlu membawa identitas resmi. Pusat Bantuan Traveloka mencantumkan KTP, SIM, atau paspor sebagai dokumen yang dapat digunakan untuk terbang di dalam negeri. Paspor dan visa umumnya tidak diperlukan untuk rute ini, berbeda dengan ketentuan penerbangan internasional.

Periksa identitas sebelum hari keberangkatan agar dokumen yang dibutuhkan sudah siap. Untuk rute domestik ini, Anda cukup membawa salah satu identitas resmi tersebut. Simpan dokumen di bagian tas kerja yang mudah dijangkau agar tidak perlu mencarinya saat bersiap menuju bandara.

2. E-tiket dan cek-in daring yang sudah siap

Pastikan e-tiket sudah Anda terima sebelum berangkat ke bandara. Dokumen perjalanan ini dapat ditunjukkan melalui aplikasi Traveloka atau email, sehingga tidak perlu dicetak. E-tiket dikirim melalui email dalam waktu 60 menit setelah pembayaran. Pesan tiket jauh sebelum jadwal rapat agar bukti perjalanan tersedia untuk diperiksa.

Setelah menerima e-tiket, Anda dapat melakukan cek-in daring untuk menghemat waktu. Menurut Pusat Bantuan Traveloka, proses ini umumnya bisa dilakukan hingga 24 jam sebelum keberangkatan melalui aplikasi atau situs maskapai. Dengan menyelesaikan cek-in lebih awal, Anda dapat menyiapkan perjalanan dan agenda rapat di Jakarta dengan lebih leluasa.

3. Waktu tiba di bandara dan jarak dari kota

Hitung waktu perjalanan menuju bandara secara terpisah dari waktu yang diperlukan untuk proses keberangkatan. Bandara Juanda berada di Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km dari pusat Kota Surabaya. Karena itu, perhitungkan juga waktu perjalanan darat sebelum tiba di konter. Setelah mendarat, perhatikan pula bahwa Bandara Soekarno-Hatta berjarak sekitar 20 km dari pusat Jakarta.

Waktu kedatangan di bandara dapat disesuaikan dengan kebutuhan bagasi. Pusat Bantuan Traveloka menganjurkan Anda tiba sekitar dua jam sebelum keberangkatan jika membawa bagasi terdaftar, atau sekitar 1,5 jam jika tidak membawanya. Halaman rute Traveloka menyarankan kedatangan minimal dua jam sebelum penerbangan domestik. Saran tersebut dapat digunakan sebagai patokan saat merencanakan waktu tiba.

4. Bagasi dan kursi yang sudah dicek

Sebelum membayar tiket, periksa batas bagasi dan pilihan kursi yang tersedia. Halaman rute Traveloka menganjurkan penumpang mengecek kedua hal tersebut sebelum memesan. Baca juga aturan bagasi dari maskapai yang digunakan agar Anda mengetahui ketentuannya dan dapat menghindari biaya tambahan di bandara.