Memahami 5 Relasi Kereta Nambo dan Cara Membaca Pola Jadwalnya

JawaPos.com - Bagi pengguna Commuter Line di wilayah selatan Jabodetabek, kereta Nambo menjadi salah satu layanan yang cukup penting karena menghubungkan jalur cabang Citayam–Nambo dengan jaringan utama Commuter Line Bogor.

Meski rutenya tidak sepanjang lintas Bogor maupun Jakarta Kota, jalur ini berperan sebagai penghubung bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan Gunung Putri, Cibinong, hingga sekitarnya.

Agar perjalanan lebih efisien, Anda tidak hanya perlu mengetahui tujuan akhirnya, tetapi juga memahami pola relasi, titik transit, serta karakteristik perjalanan di jalur ini.

Dengan begitu, Anda dapat menyesuaikan rute tanpa harus bergantung pada jam keberangkatan yang sewaktu-waktu berubah mengikuti pembaruan operasional KAI Commuter.

Memahami Pola Perjalanan Kereta Nambo

Berbeda dengan lintas utama yang melayani perjalanan langsung menuju Bogor, jalur Nambo merupakan cabang dari lintas Bogor dengan titik percabangan di Stasiun Citayam.

Karena itu, sebagian besar perjalanan menuju maupun dari Nambo akan melibatkan Citayam sebagai titik transit atau titik pertemuan antarlintas.

Selain memahami relasinya, mengenali pola perjalanan juga membantu Anda menentukan stasiun transit yang paling efisien, terutama apabila berangkat dari Jakarta, Depok, maupun Bogor.

1. Jakarta Kota–Nambo Menjadi Relasi Terpanjang

Relasi Jakarta Kota–Nambo merupakan salah satu perjalanan terpanjang di jalur ini. Kereta berangkat dari Stasiun Jakarta Kota, melewati koridor utama Commuter Line Bogor, kemudian berbelok menuju jalur cabang di Citayam hingga akhirnya tiba di Stasiun Nambo.

Secara keseluruhan perjalanan melewati sekitar 23 hingga 24 stasiun. Karena menghubungkan pusat Jakarta dengan kawasan selatan Kabupaten Bogor, relasi ini menjadi pilihan banyak komuter maupun masyarakat yang memiliki aktivitas di sepanjang lintasan tersebut.