JR Hokkaido Hentikan Kereta Wisata Kushiro Setelah 37 Tahun, Tiket Perjalanan Terakhir Ludes

Kereta wisata Kushiro Shitsugen Norokko milik JR Hokkaido yang menunggu keberangkatan di Stasiun Kushiro, Hokkaido untuk terakhir kalinya. (Kyodo)

JawaPos.com - Kereta wisata populer Kushiro Shitsugen Norokko di Hokkaido, Jepang, resmi mengakhiri operasinya pada Sabtu (10/10) setelah melayani penumpang selama 37 tahun. Perjalanan terakhir kereta yang melintasi kawasan lahan basah Kushiro itu diiringi upacara pelepasan di sebuah stasiun di pulau paling utara Jepang tersebut.

Dilansir dari Kyodo, Minggu (11/10), kereta yang dioperasikan JR Hokkaido sejak 1989 itu dipensiunkan karena armadanya sudah menua. Tiket tempat duduk yang dipesan khusus untuk perjalanan terakhirnya bahkan ludes pada hari pertama penjualan.

Kushiro Shitsugen Norokko dikenal sebagai kereta wisata yang melaju perlahan antara Stasiun Kushiro dan Stasiun Toro. Kecepatan yang rendah memungkinkan penumpang menikmati pemandangan lahan basah Kushiro dan satwa liar di sekitarnya dari jarak dekat melalui jendela besar di gerbong observasi.

Nama Norokko berasal dari ungkapan bahasa Jepang, noronoro hashiru torokko ressha, yang berarti kereta troli yang berjalan lambat. Sesuai namanya, kereta ini sengaja memperlambat laju di sejumlah titik dengan pemandangan menarik agar penumpang bisa menikmati keindahan alam sepanjang perjalanan.

Menurut JR Hokkaido, yang secara resmi bernama Hokkaido Railway Co., kereta tersebut juga menjadi salah satu daya tarik utama Jalur Senmo. Jalur kereta yang menghubungkan wilayah Kushiro dan sekitarnya itu menghadapi persoalan jumlah penumpang yang relatif sedikit sehingga sulit dipertahankan secara mandiri.