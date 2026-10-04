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Dhimas Ginanjar
Minggu, 4 Oktober 2026 | 17.26 WIB

Hokkaido Jadi Prefektur Paling Menarik di Jepang Selama 18 Tahun Berturut-turut

Wisata Hokkaido. (Klook) - Image

Wisata Hokkaido. (Klook)

JawaPos.com - Hokkaido kembali dinobatkan sebagai prefektur paling menarik di Jepang untuk tahun ke-18 berturut-turut. Pulau utama paling utara Jepang itu mempertahankan posisi teratas dalam survei tahunan yang mengukur daya tarik 47 prefektur di negara tersebut.

Dilansir dari Kyodo, Minggu (4/10), survei yang dilakukan Brand Research Institute menunjukkan Hokkaido meraih nilai tinggi dalam sejumlah kategori, termasuk "keinginan untuk berkunjung sebagai wisatawan". Popularitas tersebut membuat Hokkaido tetap berada di posisi pertama.

Kyoto di Jepang bagian barat menempati peringkat kedua, sementara Okinawa di wilayah selatan berada di posisi ketiga. Keduanya mempertahankan peringkat yang sama seperti tahun sebelumnya.

Sementara itu, Saga di Jepang bagian barat daya menjadi prefektur dengan peringkat daya tarik terendah. Saga berada di posisi ke-45 tahun lalu.

Survei berbasis prefektur tersebut telah dilakukan sejak 2009. Tahun ini, survei online digelar pada Juni hingga Juli dengan 91 pertanyaan yang mencakup berbagai aspek, termasuk tingkat pengenalan terhadap setiap daerah.

Sebanyak 31.666 pria dan wanita berusia 20-an hingga 70-an berpartisipasi dalam survei tersebut.

Sejumlah prefektur mengalami peningkatan peringkat cukup signifikan. Nagasaki naik tiga posisi menjadi peringkat kedelapan, salah satunya dipengaruhi penyelenggaraan berbagai acara berskala besar seperti festival musik.

Osaka yang menjadi tuan rumah World Exposition 2025 juga naik dua peringkat ke posisi keenam.

Niigata di pesisir Laut Jepang mencatat kenaikan paling besar di antara prefektur yang disebutkan. Peringkatnya melonjak enam posisi menjadi ke-22.

Brand Research Institute menilai peningkatan tersebut kemungkinan berkaitan dengan semakin dikenalnya kompleks tambang emas dan perak di Pulau Sado. Situs tersebut masuk daftar Warisan Dunia UNESCO pada 2024.

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News
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