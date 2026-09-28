Kosmetik Berbahan Salmon dan Getah Birch Populer, Hokkaido Kembangkan Potensi Lokal

JawaPos.com - Kosmetik berbahan bahan lokal seperti salmon, bit gula (sugar beet), dan getah pohon birch semakin menarik perhatian di Hokkaido, Jepang. Produsen memanfaatkan kekayaan alam wilayah tersebut sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat setempat.

Dilansir dari Kyodo, Senin (28/9), produk-produk tersebut banyak menggunakan bahan alami atau yang berasal dari makanan. Kehadirannya turut memberikan dampak terhadap perekonomian daerah melalui wisata pabrik, penyerapan tenaga kerja lokal, serta dukungan terhadap wilayah penghasil bahan baku.

Dalam pameran dan acara penjualan kosmetik yang digelar di kantor pemerintah Hokkaido pada Mei, tujuh perusahaan lokal memamerkan produk yang menggunakan berbagai bahan dari seluruh wilayah pulau tersebut.

Perusahaan Abyssal Japan yang berbasis di Sapporo menampilkan lulur tubuh yang menggunakan butiran bit gula untuk membantu mengangkat kotoran dari kulit secara lembut. Produk tersebut diklaim cukup ringan untuk bayi dengan kulit sensitif maupun penderita dermatitis atopik.

Produk lain yang dipamerkan antara lain serum dengan bahan pelembap yang berasal dari tulang rawan hidung salmon serta tabir surya berbahan peppermint Jepang.

“Mereka sangat memperhatikan bahan yang digunakan, sehingga membuat saya merasa tenang dan terus kembali membeli produk mereka,” kata seorang investor perempuan berusia 55 tahun dari Sapporo yang menyimak penjelasan para peserta pameran.

Konsumen Datang Langsung ke Pabrik Kosmetik berbahan Hokkaido memang dapat ditemukan di bandara dan toko oleh-oleh. Namun, sebagian konsumen justru datang langsung ke pabrik yang berada di daerah yang lebih terpencil di pulau tersebut.

Perusahaan kosmetik sekaligus peritel Shiro Co. yang didirikan di Hokkaido pada 1989 membuka pabrik di Sunagawa, sekitar satu jam perjalanan menggunakan mobil dari Sapporo, pada 2023.

Pengunjung dapat membuat parfum sesuai selera mereka sendiri di fasilitas tersebut. Hingga Juni, jumlah pengunjung yang datang secara keseluruhan telah mencapai 800.000 orang.