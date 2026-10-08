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Dhimas Ginanjar
Kamis, 8 Oktober 2026 | 18.37 WIB

Kekaisaran Kyoto Buka Kesempatan Terakhir Lihat Aula Shishinden Sebelum Direnovasi 9 Tahun

Kyoto Imperial Palace. (Kyoto.travel) - Image

Kyoto Imperial Palace. (Kyoto.travel)

JawaPos.com - Istana Kekaisaran Kyoto di Jepang membuka kesempatan terakhir bagi wisatawan untuk melihat bagian luar aula upacara utama Shishinden sebelum bangunan tersebut ditutup untuk renovasi yang diperkirakan berlangsung sekitar sembilan tahun.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (8/10), kunjungan khusus musim gugur tersebut dimulai Kamis. Pengunjung dapat melihat bagian dalam Shishinden dari taman di depan aula, termasuk singgasana Takamikura dan tempat duduk Michodai yang digunakan dalam upacara penobatan kaisar.

Shishinden merupakan bangunan paling bergengsi di kompleks Istana Kekaisaran Kyoto. Aula tersebut digunakan untuk berbagai upacara penting, termasuk penobatan kaisar.

Bangunan yang berdiri saat ini dibangun kembali pada 1855 setelah struktur sebelumnya mengalami kebakaran.

Selain interior yang dapat dilihat dari taman, pameran juga menampilkan patung singa dan anjing yang berada di Shishinden. Patung tersebut secara tradisional menjadi simbol tingginya status bangunan.

Sekitar 260 orang mengantre sebelum gerbang dibuka pada Kamis pagi.

"Ini pertama kalinya saya melihat begitu banyak orang mengantre pada hari kerja," kata Hiroaki Imamura, pejabat Kantor Badan Rumah Tangga Kekaisaran di Kyoto.

"Setelah pekerjaan restorasi dimulai, pengunjung tidak akan lagi dapat melihat Shishinden dari dekat. Jadi, kami berharap banyak orang memanfaatkan kesempatan ini untuk berkunjung," ujarnya.

Renovasi akan mencakup penggantian atap dari kulit kayu cemara Jepang yang biasanya diperbarui sekitar setiap 30 tahun. Pekerjaan juga meliputi peningkatan fasilitas pencegahan bencana serta pemeriksaan ketahanan bangunan terhadap gempa. Selama proses renovasi, struktur pelindung sementara akan dipasang untuk menutupi Shishinden dan melindunginya dari angin serta hujan.

Kesempatan melihat Shishinden berlangsung hingga Senin. Pengunjung tidak perlu membayar tiket atau melakukan reservasi dan dapat masuk mulai pukul 09.00 hingga 15.20 waktu setempat.

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News
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