Halloween di Singapura, Mau Uji Nyali atau Liburan Santai? Ini Pilihannya

JawaPos.com - Bayangkan lampu taman hiburan mulai redup ketika malam tiba. Musik berubah menjadi lebih gelap, lorong-lorong dipenuhi karakter menyeramkan, sementara rumah hantu menunggu pengunjung yang berani masuk.

Suasana seperti itu bisa menjadi bagian dari liburan ke Singapura pada musim Halloween 2026. Tetapi jangan salah, perjalanan tidak harus berakhir dengan teriakan dan uji nyali.

Wisatawan bisa memilih pengalaman sesuai gaya liburan. Mau menguji keberanian bersama teman? Ada Universal Studios Singapore Halloween Horror Nights 14.

Datang bersama keluarga? Ada pula berbagai atraksi Halloween yang bisa dinikmati pada siang hari tanpa harus masuk ke rumah hantu.

Rangkaian acara tersebut berlangsung mulai akhir September hingga awal November 2026, sehingga bisa menjadi pilihan agenda bagi wisatawan Indonesia yang sedang mencari suasana berbeda saat berlibur ke Singapura.

Malam Hari Berubah Menjadi Arena Uji Nyali Universal Studios Singapore Halloween Horror Nights 14 menjadi salah satu agenda utama bagi wisatawan yang ingin merasakan Halloween dengan suasana lebih ekstrem.

Acara tahun ke-14 ini berlangsung selama 18 malam, mulai 25 September hingga 1 November 2026.

Begitu malam tiba, Universal Studios Singapore tidak lagi sekadar menjadi taman hiburan. Area tersebut dipenuhi empat rumah hantu, dua zona imersif dan tiga pertunjukan langsung.