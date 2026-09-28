Halloween di Singapura, Mau Uji Nyali atau Liburan Santai? Ini Pilihannya

Ilustrasi liburan perayaan Halloween di Singapura. (Istimewa)
JawaPos.com - Bayangkan lampu taman hiburan mulai redup ketika malam tiba. Musik berubah menjadi lebih gelap, lorong-lorong dipenuhi karakter menyeramkan, sementara rumah hantu menunggu pengunjung yang berani masuk.
Suasana seperti itu bisa menjadi bagian dari liburan ke Singapura pada musim Halloween 2026. Tetapi jangan salah, perjalanan tidak harus berakhir dengan teriakan dan uji nyali.
Wisatawan bisa memilih pengalaman sesuai gaya liburan. Mau menguji keberanian bersama teman? Ada Universal Studios Singapore Halloween Horror Nights 14.
Datang bersama keluarga? Ada pula berbagai atraksi Halloween yang bisa dinikmati pada siang hari tanpa harus masuk ke rumah hantu.
Rangkaian acara tersebut berlangsung mulai akhir September hingga awal November 2026, sehingga bisa menjadi pilihan agenda bagi wisatawan Indonesia yang sedang mencari suasana berbeda saat berlibur ke Singapura.
Universal Studios Singapore Halloween Horror Nights 14 menjadi salah satu agenda utama bagi wisatawan yang ingin merasakan Halloween dengan suasana lebih ekstrem.
Acara tahun ke-14 ini berlangsung selama 18 malam, mulai 25 September hingga 1 November 2026.
Begitu malam tiba, Universal Studios Singapore tidak lagi sekadar menjadi taman hiburan. Area tersebut dipenuhi empat rumah hantu, dua zona imersif dan tiga pertunjukan langsung.
Cerita yang digunakan juga cukup beragam. Selain mengambil inspirasi dari legenda urban dan cerita rakyat Asia, beberapa pengalaman memanfaatkan kisah yang dikembangkan dari ikon Singapura.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022