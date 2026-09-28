Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Senin, 28 September 2026 | 22.45 WIB

Halloween di Singapura, Mau Uji Nyali atau Liburan Santai? Ini Pilihannya

Ilustrasi liburan perayaan Halloween di Singapura. (Istimewa) - Image

Ilustrasi liburan perayaan Halloween di Singapura. (Istimewa)

JawaPos.com - Bayangkan lampu taman hiburan mulai redup ketika malam tiba. Musik berubah menjadi lebih gelap, lorong-lorong dipenuhi karakter menyeramkan, sementara rumah hantu menunggu pengunjung yang berani masuk.

Suasana seperti itu bisa menjadi bagian dari liburan ke Singapura pada musim Halloween 2026. Tetapi jangan salah, perjalanan tidak harus berakhir dengan teriakan dan uji nyali.

Wisatawan bisa memilih pengalaman sesuai gaya liburan. Mau menguji keberanian bersama teman? Ada Universal Studios Singapore Halloween Horror Nights 14. 

Datang bersama keluarga? Ada pula berbagai atraksi Halloween yang bisa dinikmati pada siang hari tanpa harus masuk ke rumah hantu.

Rangkaian acara tersebut berlangsung mulai akhir September hingga awal November 2026, sehingga bisa menjadi pilihan agenda bagi wisatawan Indonesia yang sedang mencari suasana berbeda saat berlibur ke Singapura.

Malam Hari Berubah Menjadi Arena Uji Nyali

Universal Studios Singapore Halloween Horror Nights 14 menjadi salah satu agenda utama bagi wisatawan yang ingin merasakan Halloween dengan suasana lebih ekstrem.

Acara tahun ke-14 ini berlangsung selama 18 malam, mulai 25 September hingga 1 November 2026.

Begitu malam tiba, Universal Studios Singapore tidak lagi sekadar menjadi taman hiburan. Area tersebut dipenuhi empat rumah hantu, dua zona imersif dan tiga pertunjukan langsung.

Cerita yang digunakan juga cukup beragam. Selain mengambil inspirasi dari legenda urban dan cerita rakyat Asia, beberapa pengalaman memanfaatkan kisah yang dikembangkan dari ikon Singapura.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Alexandra Eala Tersingkir Mengejutkan di Singapura Open 2026 Setelah Kalah 3 Set - Image
Sports

Alexandra Eala Tersingkir Mengejutkan di Singapura Open 2026 Setelah Kalah 3 Set

Minggu, 27 September 2026 | 03.57 WIB

Sempat Meroket! Timnas Indonesia Naik ke Ranking 116 usai Bungkam Singapura, Kini Turun ke 119 - Image
Sepak Bola Indonesia

Sempat Meroket! Timnas Indonesia Naik ke Ranking 116 usai Bungkam Singapura, Kini Turun ke 119

Sabtu, 26 September 2026 | 17.49 WIB

John Herdman Apresiasi Perjuangan Timnas Indonesia usai Bungkam Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

John Herdman Apresiasi Perjuangan Timnas Indonesia usai Bungkam Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026

Sabtu, 26 September 2026 | 15.08 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore