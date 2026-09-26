John Herdman Apresiasi Perjuangan Timnas Indonesia usai Bungkam Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026

Timnas Indonesia saat melawan Singapura pada FIFA ASEAN Cup di SUGBK, Jakarta, Jumat (25/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan apresiasi kepada anak asuhnya setelah berhasil bungkam Singapura di laga pertama Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026.
Ia menyebut Kevin Diks dan kawan-kawan tampil sangat baik meski dalam kondisi yang belum sepenuhnya maksimal.
Timnas Indonesia menang 2-0 atas Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (25/9) malam WIB. Dua gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Ragnar Oratmangoen (13’) dan penalti Ole Romeny (74’).
Usai laga, Herdman mengungkapkan bahwa kemenangan memang menjadi target utama Timnas Indonesia. Juru taktik asal Inggris tersebut senang dengan performa anak asuhnya karena telah bekerja keras dalam laga tersebut.
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“Kami harus mengambil satu langkah, yaitu memenangkan pertandingan, dan kami meminta para pemain untuk mengerahkan usaha maksimal,” ucap Herdman dalam konferensi pers usai laga, Jumat (25/9/2026).
Herdman menyadari Timnas Indonesia mengalami sejumlah kendala, terutama karena kelelahan dan jet lag yang dirasakan pemain. Namun, ia menilai para pemain mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut.
“Kami sudah mengantisipasi bahwa akan ada momen ketika semuanya berjalan dengan sangat baik di lapangan, tetapi ada juga momen ketika kelelahan mulai terasa dan para pemain harus beradaptasi dengan kondisi, jet lag, serta berjuang melewatinya untuk kembali menemukan ritme bersama. Saya pikir mereka mampu melakukan itu malam ini,” ujar dia.
Lebih lanjut, pelatih berusia 51 tahun itu memberikan kredit khusus kepada Ole Romeny. Pasalnya, penyerang berusia 26 tahun itu konsisten mencetak gol bersama Timnas Indonesia. Total, ia sudah mengemas tujuh gol dari 11 pertandingan dengan skuad Garuda.
“Saya bangga kepada para pemain. Saya juga bangga kepada Ole yang mencetak golnya, karena itu menjadi beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami memiliki pencetak gol yang konsisten, dan sekali lagi, kami mampu menjaga clean sheet,” pungkas Herdman.
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