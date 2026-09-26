Sempat Meroket! Timnas Indonesia Naik ke Ranking 116 usai Bungkam Singapura, Kini Turun ke 119

JawaPos.com - Ranking FIFA Timnas Indonesia sempat meroket setelah berhasil membungkam Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Namun, peringkat skuad Garuda kini mengalami penurunan dengan menempati posisi ke-119 dunia.

Timnas Indonesia tampil dominan saat menghadapi Singapura dalam laga pertama Grup A Divisi 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9) kemarin. Skuad Garuda menumbangkan tamunya dengan skor akhir 2-0.

Hasil kemenangan ini membuat Timnas Indonesia berhasil membalaskan hasil imbang melawan Singapura di fase grup Piala AFF 2026. Karena hasil imbang tersebut, skuad Garuda gagal lolos ke fase gugur.

Kemenangan atas Singapura ini juga membuat poin Timnas Indonesia bertambah 4,12. Tambahan poin tersebut sempat membawa peringkat skuad Garuda dalam daftar ranking FIFA melesat ke posisi 116 dunia dengan koleksi 1161,17 poin.

Capaian tersebut menjadi peringkat terbaik Timnas Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Pencapaian terbaik skuad Garuda sebelumnya adalah menempati peringkat ke-118 dunia versi FIFA.

Namun, posisi tersebut tidak bertahan lama. Berdasarkan pantauan laman resmi FIFA pada pukul 10.00 WIB, Timnas Indonesia turun ke posisi 119.

Timnas Indonesia digeser oleh Sudan yang naik dua tingkat ke peringkat ke-115 dunia dengan koleksi 1.167,83 poin. Sementara itu, skuad Garuda kini berada tepat di bawah Togo yang naik satu tingkat setelah meraih kemenangan atas Burundi dalam Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Perubahan posisi tersebut membuat peringkat Timnas Indonesia masih berpotensi mengalami pergerakan. Pasalnya, sejumlah pertandingan internasional dalam kalender FIFA masih berlangsung dan hasilnya dapat memengaruhi perolehan poin setiap negara.