Alexandra Eala Tersingkir Mengejutkan di Singapura Open 2026 Setelah Kalah 3 Set

Alexandea Eala (Flashscore)
JawaPos.com – Alexandra Eala mengalami kekalahan mengejutkan pada babak awal Singapore Open setelah dikalahkan Tatiana Prozorova dengan skor 4-6, 7-5, 6-3.
Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (25/9), Petenis Filipina tersebut sempat memenangi set pertama di hadapan mayoritas penonton yang memberikan dukungan kepadanya di OCBC Arena.
Namun, Prozorova mampu bangkit setelah tertinggal 2-4 pada set kedua dan akhirnya membalikkan keadaan melalui pertandingan yang berlangsung selama sekitar tiga jam.
Eala memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjalani musim yang mengesankan, termasuk mengalahkan sejumlah juara Grand Slam seperti Iga Swiatek, Naomi Osaka, dan Elena Rybakina.
Petenis berusia 21 tahun itu juga telah meraih gelar WTA pertamanya di DC Open pada Agustus dan menjadi petenis Filipina pertama yang menembus peringkat 20 dunia.
Dukungan besar dari penggemar Filipina di Singapura turut mengiringi perjuangannya, tetapi Prozorova yang berada di peringkat 165 dunia mampu mengakhiri langkah Eala dan melaju ke perempat final.
Eala mengakui bahwa kekalahan tersebut menjadi bagian dari perjalanan seorang atlet dan mengatakan dirinya akan berusaha tidak membesar-besarkan hasil pertandingan.
Setelah tersingkir dari Singapore Open, ia akan menuju Jepang untuk mewakili Filipina dalam ajang Asian Games.
Eala juga menyatakan akan memproses kekalahan tersebut sebelum kembali bekerja dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan berikutnya.
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