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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 25 September 2026 | 04.32 WIB

Wisata Kuliner Karanganyar, Menikmati Sejuknya Udara Tawangmangu Sambil Mencicipi Hidangan Khas

Ilustrasi sop iga/YouTube @Melkibajaj - Image

Ilustrasi sop iga/YouTube @Melkibajaj

JawaPos.com-Tawangmangu merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Tawangmangu berada di lereng kaki Gunung Lawu dan dikenal karena berbagai tempat wisata alam, resort, serta agrowisata. 

Tidak heran jika kawasan Tawangmangu selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun dari berbagai daerah.

Berwisata ke Tawangmangu kurang lengkap tanpa mencoba kuliner khasnya yang legendaris.

Tawangmangu terkenal akan udara yang dingin dan sejuk. Oleh karena itu, berbagai makanan berkuah dan hangat sangat cocok bagi anda yang ingin berwisata ke Tawangmangu.

Jangan lewatkan beberapa masakan khas Jawa berikut ini yang dirangkum dari kanal YouTube @Melkibajaj, pada (24/9) berikut beberapa hidangan khas Tawangmangu, Karanganyar yang wajib anda coba saat berwisata. 

Sop iga bu ugi berada di Jl. Raya Tawangmangu Jawa Tengah. Sop iga khas Tawangmangu ini terdiri dari iga sapi, kuah kaldu, kentang, wortel, serta taburan seledri. Sop iga di sini memiliki cita rasa yang unik karena menggunakan sambal hitam yang khas. Sop iga bu ugi cocok disantap untuk menemani waktu makan di tengah hawa dingin wilayah lereng pegunungan di Tawangmangu

Ayam ingkung biasanya disajikan hanya untuk saat-saat hajatan dan acara penting di Jawa Tengah. Namun, di Pine Resto ini anda bisa memesan ayam ingkung yang dapat dinikmati hingga untuk porsi empat orang. ayam ingkung merupakan ayam kampung yang dimasak utuh menggunakan rempah-rempah lalu disajikan bersama nasi gurih (uduk), 8 jenis sambal, dan lalapan. Selain ayam utuh, anda juga akan mendapatkan teh poci hangat dan minuman beras kencur yang cocok untuk menghangatkan tubuh saat berada di Tawangmangu.

Sate kambing Pak Pur menjadi salah satu kuliner khas Tawangmangu yang wajib untuk anda coba. Sate kambing ini memiliki cita rasa istimewa karena menggunakan potongan daging yang besar dan disajikan bersama bumbu kecap, irisan bawang merah, kol, serta tomat. Proses memasaknya juga masih menggunakan cara tradisional dengan arang, sehingga menghasilkan aroma dan cita rasa yang semakin khas dan lezat

Editor: Setyo Adi Nugroho
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