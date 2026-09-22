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Leni Setya Wati
Rabu, 23 September 2026 | 01.58 WIB

12 Wisata Kuliner Hits Dekat Malioboro Yogyakarta yang Cocok Dicoba Saat Liburan

Ilustrasi wisata kuliner hits dekat Malioboro Yogyakarta (Instagram @lilisucipto) - Image

Ilustrasi wisata kuliner hits dekat Malioboro Yogyakarta (Instagram @lilisucipto)

JawaPos.com - Berwisata ke Yogyakarta rasanya belum lengkap tanpa mencicipi beragam kuliner khasnya. Salah satu kawasan yang menjadi surganya wisata kuliner adalah Malioboro.

Di sekitar Malioboro, wisatawan dapat menemukan berbagai tempat makan dengan pilihan menu yang beragam.

Mulai dari makanan tradisional, kuliner legendaris, jajanan murah meriah, hingga hidangan yang cocok disantap pada malam hari.

Jaraknya yang relatif berdekatan membuat sejumlah tempat kuliner berikut mudah dikunjungi setelah berjalan-jalan di kawasan Malioboro.

Dilansir dari laman Hotel Malyabhara dan Rumah123, berikut rekomendasi wisata kuliner hits dekat Malioboro Yogyakarta yang bisa masuk dalam daftar perjalanan.

1. Pecel Senggol Beringharjo

Berada di sekitar Pasar Beringharjo, Pecel Senggol menjadi salah satu pilihan kuliner yang menarik untuk dicoba saat berada di kawasan Malioboro.

Namanya cukup unik karena suasana tempat makan yang ramai membuat pengunjung kerap harus berdesakan atau bersenggolan saat menikmati makanan.

Menu utamanya berupa pecel dengan aneka sayuran yang disiram sambal kacang bercita rasa gurih dan manis. Harganya juga relatif terjangkau, yakni sekitar Rp10.000 hingga Rp22.000 per porsi.

2. Angkringan Kopi Jos Lik Man

Editor: Hanny Suwindari
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