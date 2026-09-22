12 Wisata Kuliner Hits Dekat Malioboro Yogyakarta yang Cocok Dicoba Saat Liburan

Ilustrasi wisata kuliner hits dekat Malioboro Yogyakarta (Instagram @lilisucipto)
JawaPos.com - Berwisata ke Yogyakarta rasanya belum lengkap tanpa mencicipi beragam kuliner khasnya. Salah satu kawasan yang menjadi surganya wisata kuliner adalah Malioboro.
Di sekitar Malioboro, wisatawan dapat menemukan berbagai tempat makan dengan pilihan menu yang beragam.
Mulai dari makanan tradisional, kuliner legendaris, jajanan murah meriah, hingga hidangan yang cocok disantap pada malam hari.
Jaraknya yang relatif berdekatan membuat sejumlah tempat kuliner berikut mudah dikunjungi setelah berjalan-jalan di kawasan Malioboro.
Dilansir dari laman Hotel Malyabhara dan Rumah123, berikut rekomendasi wisata kuliner hits dekat Malioboro Yogyakarta yang bisa masuk dalam daftar perjalanan.
1. Pecel Senggol Beringharjo
Berada di sekitar Pasar Beringharjo, Pecel Senggol menjadi salah satu pilihan kuliner yang menarik untuk dicoba saat berada di kawasan Malioboro.
Namanya cukup unik karena suasana tempat makan yang ramai membuat pengunjung kerap harus berdesakan atau bersenggolan saat menikmati makanan.
Menu utamanya berupa pecel dengan aneka sayuran yang disiram sambal kacang bercita rasa gurih dan manis. Harganya juga relatif terjangkau, yakni sekitar Rp10.000 hingga Rp22.000 per porsi.
2. Angkringan Kopi Jos Lik Man
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022