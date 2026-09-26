Surabaya-Nganjuk Naik Bus, Berapa Jam? Banyak Pilihan Operator dan Tarifnya

Ilustrasi armada bus Bagong. (Jadwalbis)
JawaPos.com - Perjalanan Surabaya-Nganjuk naik bus umumnya membutuhkan waktu sekitar 2,5 hingga 4 jam.
Durasi tersebut bisa lebih cepat atau lebih lama tergantung kondisi lalu lintas, jumlah pemberhentian, serta jenis layanan bus yang dipilih.
Bagi penumpang yang sedang mencari transportasi dari Surabaya ke Nganjuk, pilihan bus cukup beragam.
Ada layanan ekonomi dengan tarif yang lebih terjangkau, serta bus patas AC yang menawarkan perjalanan lebih nyaman dan pada rute tertentu dapat memanfaatkan jalan tol.
Karena itu, selain mempertimbangkan harga tiket, penumpang juga perlu memperhatikan kelas bus dan pola perjalanan sebelum menentukan pilihan.
Waktu tempuh bus dari Surabaya menuju Nganjuk rata-rata berada di kisaran 2,5 sampai 4 jam.
Perbedaan durasi terutama dipengaruhi kondisi jalan. Bus yang melayani banyak titik pemberhentian membutuhkan waktu lebih lama karena harus menaikkan dan menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan.
Kepadatan lalu lintas di dalam dan sekitar Surabaya juga bisa membuat perjalanan lebih panjang.
Situasi serupa dapat terjadi ketika bus memasuki ruas jalan yang ramai di wilayah Jawa Timur.
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