3 Pilihan Transportasi Liburan dari Jakarta ke Pangandaran, Lengkap Beserta Tarif

JawaPos.com - Traveler dari Jakarta punya beberapa pilihan untuk menuju Pangandaran, mulai dari travel door-to-door, bus antarkota, hingga kombinasi kereta api dan transportasi lanjutan.

Pilihan moda ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari kenyamanan, anggaran, sampai lokasi tujuan akhir di Pangandaran.

Pangandaran sudah lama menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik untuk perjalanan dari Jakarta.

Selain Pantai Pangandaran, kawasan ini memiliki sejumlah destinasi alam seperti Green Canyon, Citumang, dan Pantai Batu Karas.

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Jarak perjalanan yang cukup jauh membuat pilihan transportasi menjadi hal yang perlu diperhitungkan sebelum berangkat. Traveler yang ingin praktis bisa memilih moda travel dengan sistem antar-jemput alamat.

Sementara mereka yang ingin menekan biaya perjalanan dapat mempertimbangkan bus atau kombinasi kereta dan angkutan lanjutan.

Berikut JawaPos.com buatkan pilihan transportasi Jakarta-Pangandaran yang bisa menjadi pertimbangan.

1. Travel door-to-door, pilihan praktis dari Jakarta Travel dengan sistem door-to-door menjadi salah satu pilihan bagi traveler yang ingin perjalanan lebih praktis.

Penumpang tidak perlu datang ke terminal karena kendaraan dapat menjemput dari rumah atau lokasi yang telah ditentukan di Jakarta maupun Tangerang.