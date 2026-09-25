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Rian Alfianto
Sabtu, 26 September 2026 | 03.05 WIB

Bus Surabaya-Mojokerto: Pilihan, Tarif, dan Gambaran Perjalanannya

Ilustrasi bus Eka tujuan Salatiga-Surabaya. (Redbus). - Image

Ilustrasi bus Eka tujuan Salatiga-Surabaya. (Redbus).

JawaPos.com - Perjalanan dari Surabaya ke Mojokerto bisa ditempuh dengan beberapa pilihan bus, mulai dari layanan transportasi umum dengan tarif terjangkau hingga bus antarkota yang berangkat dari Terminal Purabaya. Pilihan tersebut membuat rute Surabaya-Mojokerto cukup mudah dijangkau, baik untuk perjalanan harian maupun kebutuhan bepergian antarkota.

Rute ini juga menjadi bagian dari mobilitas masyarakat di kawasan aglomerasi Surabaya dan sekitarnya. Pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga masyarakat umum menggunakan transportasi umum untuk beraktivitas dari satu kota ke kota lainnya.

Bagi yang sedang mencari informasi bus Surabaya-Mojokerto, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari jenis bus, titik keberangkatan, kisaran tarif, waktu tempuh, hingga kondisi perjalanan pada jam sibuk.

1. Trans Jatim Koridor II menjadi pilihan dengan tarif terjangkau

Salah satu pilihan untuk perjalanan Surabaya-Mojokerto adalah Trans Jatim Koridor II atau Tribhuwana Tunggadewi.

Layanan ini menghubungkan Surabaya dengan Mojokerto melalui sejumlah halte yang telah ditentukan.

Karena menggunakan sistem layanan transportasi perkotaan, penumpang tidak perlu bergantung pada keberangkatan bus antarkota dari terminal untuk menggunakan rute tersebut.

Dari sisi biaya, Trans Jatim Koridor II menjadi salah satu pilihan yang relatif terjangkau. Tarifnya berada di kisaran Rp 5.000, dengan ketentuan tarif untuk pelajar dan penumpang umum yang dapat berbeda.

Pilihan ini terutama relevan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan rutin dan ingin menekan biaya transportasi harian.

2. Bus dari Terminal Purabaya punya pilihan kelas perjalanan

Selain Trans Jatim, perjalanan menuju Mojokerto juga dapat dilakukan menggunakan bus antarkota yang berangkat dari Terminal Purabaya atau yang lebih dikenal sebagai Terminal Bungurasih.

Editor: Sabik Aji Taufan
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