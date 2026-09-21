Gandeng Kemendag, Tokopedia dan TikTok Shop Hadirkan Beli Lokal dan Pilihan BuSan

Presiden Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo bersama Mendag Budi Santoso hadir dalam acara bertajuk #WaktunyaSTARt #JualanNyaman yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Senin siang (21/9). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Tokopedia dan TikTok Shop menggandeng Kementerian Perdagangan (Kemendag) menghadirkan Beli Lokal dan Pilihan BuSan atau Pilihan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Program itu diluncurkan dalam acara bertajuk #WaktunyaSTARt #JualanNyaman yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Senin siang (21/9).

Presiden Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo menyampaikan bahwa Tokopedia dan TikTok Shop merupakan e-commerce dan discovery commerce pertama yang berkolaborasi langsung dengan Kemendag. Melalui event yang berlangsung di Solo, Tokopedia dan TikTok Shop mengajak 200 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Solo dan sekitarnya untuk naik kelas.

Stephanie menjelaskan bahwa discovery commerce adalah cara baru bagi pelaku UMKM untuk menjajakan produk dan mendapat demand. Caranya melalui konten video kreatif. Berbeda dengan e-commerce, discovery commerce tidak menunggu pembeli datang ke toko dan melihat etalase produk. Melainkan menawarkan produk kepada calon pembeli.

”Di era discovery commerce, produk yang bisa mencari pembelinya melalui konten. Maka itu kami percaya bahwa ini mengakselerasikan pertumbuhan dan juga wawasan akses pasar untuk banyak pelaku UMKM di Solo dan sekitarnya,” kata dia kepada awak media.

Menurut Stephanie, kolaborasi antara Tokopedia dan TikTok Shop dengan Kemendag menunjukkan komitmen kuat untuk membantu pelaku UMKM terus berkembang dan semakin kuat. Dalam era discovery commerce, pelaku UMKM bisa menjangkau lebih banyak konsumen meski usaha yang mereka jalankan berbasis di satu daerah tertentu.

Khusus produk yang sudah dikurasi oleh Kemendag dan masuk dalam list Pilihan BuSAN, Stephanie menyampaikan bahwa kesempatan menjadi semakin luas. Karena produk para pelaku UMKM itu sudah dipilih langsung oleh tim Mendag Budi Santoso. Bahkan, dalam acara hari ini Stephanie mengenakan salah satu produk Pilihan BuSan.

Dalam kesempatan yang sama, Mendag Budi Santoso menyampaikan bahwa produk Pilihan BuSan merupakan hasil kerja sama antara Kemendag dengan Tokopedia dan TikTok Shop. Setiap 2-3 bulan sekali, produk Pilihan BuSAN ditampilkan dalam etalase yang turut dipromosikan oleh Kemendag. Bukan hanya pasar dalam negeri, produk-produk lokal itu ditawarkan ke pasar luar negeri.

”Melalui program Pilihan BuSan, kami ingin mempermudah akses terhadap produk lokal berkualitas. Kami mengapresiasi Tokopedia dan TikTok Shop sebagai platform digital pertama yang memberikan ruang bagi program kurasi Kemendag ini agar semakin mudah ditemukan konsumen,” imbuhnya.