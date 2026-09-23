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Rian Alfianto
Rabu, 23 September 2026 | 23.38 WIB

Pilihan Terbaik Bus Surabaya-Ngawi: Operator, Tarif, dan Waktu Perjalanan

Ilustrasi armada bus PO Eka (Facebook/Nungki YP Mawikere) - Image

Ilustrasi armada bus PO Eka (Facebook/Nungki YP Mawikere)

JawaPos.com - Perjalanan dari Surabaya ke Ngawi menggunakan bus bisa menjadi pilihan bagi penumpang yang ingin bepergian lewat jalur darat tanpa harus membawa kendaraan sendiri. Sejumlah operator melayani rute ini dari Terminal Purabaya (Bungurasih), dengan pilihan kelas ekonomi hingga patas dan waktu tempuh sekitar 3-4 jam untuk perjalanan yang menggunakan tol.

Beberapa bus yang dapat dipilih antara lain Sugeng Rahayu, Eka, Mira, Sudiro Tungga Jaya (STJ), dan Harapan Jaya. Masing-masing memiliki pola perjalanan, kelas layanan, dan tarif yang dapat berbeda. Bagi penumpang yang baru pertama kali bepergian melalui rute ini, mengetahui pilihan bus dan perkiraan waktu tempuh penting agar perjalanan bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

Pilihan bus Surabaya-Ngawi

Terminal Purabaya menjadi salah satu titik keberangkatan utama bus dari Surabaya menuju berbagai kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk Ngawi. Berikut beberapa operator yang melayani perjalanan ke arah Ngawi.

Sugeng Rahayu

Sugeng Rahayu menjadi salah satu pilihan yang cukup dikenal untuk perjalanan dari Surabaya menuju Ngawi. Bus ini menyediakan kelas patas maupun ekonomi.

Tarif yang tercantum untuk layanan tertentu berada di kisaran mulai Rp 75 ribu Besaran tarif dapat berbeda sesuai kelas dan ketentuan operator.

Bus Sugeng Rahayu juga melayani perjalanan secara rutin sehingga penumpang memiliki lebih banyak pilihan keberangkatan.

Editor: Diar Candra
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