Dari Danau Toba hingga Bali, Pengemudi Menemukan Cerita Indonesia

JawaPos.com - Selama 54 tahun, Bluebird Group menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Indonesia sekaligus menyaksikan perkembangan kota dan kehidupan masyarakat di berbagai daerah.

Kehadiran Bluebird Group di 22 kota besar membuat perusahaan bersentuhan langsung dengan beragam karakter, kebiasaan, serta budaya masyarakat. Dari perjalanan tersebut, lahir semangat #BanggaPalingIndonesia yang diwujudkan melalui berbagai cerita tentang Indonesia.

Salah satu inisiatif terbaru diwujudkan dengan melibatkan para pengemudi sebagai pencerita. Lima pengemudi dari berbagai layanan Bluebird Group diajak mengunjungi sejumlah daerah untuk mengenal lebih dekat kekayaan alam, budaya, sejarah, hingga kehidupan masyarakat setempat.

Kelima pengemudi tersebut menjadi storyteller yang disebut Kawan Lintas Cerita (KALCER). Mereka melakukan perjalanan ke Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Bali untuk melihat langsung cerita di balik berbagai destinasi yang mereka kunjungi.

Di Sumatera Utara, perjalanan KALCER mencakup Tangkahan, Danau Toba, dan Pulau Samosir. Mereka antara lain melihat upaya pelestarian gajah di Tangkahan serta mempelajari budaya masyarakat Suku Batak di Samosir.

Perjalanan tersebut memperlihatkan keterkaitan antara kekayaan alam dengan kehidupan masyarakat yang tinggal dan menjaga lingkungan di sekitarnya.

Dari Sumatera Utara, perjalanan berlanjut ke Surabaya, Jawa Timur. Para pengemudi menelusuri sejumlah lokasi yang merepresentasikan sejarah dan kehidupan masyarakat Kota Pahlawan, seperti Rumah Kelahiran Bung Karno, Tugu Pahlawan, dan Pasar Atom.

Mereka juga mengunjungi Pabrik Limun Telasih dan mencicipi kuliner khas Surabaya, termasuk Rawon Kalkulator. Perjalanan tersebut mempertemukan cerita sejarah dengan aktivitas masyarakat yang masih berlangsung hingga kini.

Sementara di Bali, para pengemudi melihat secara langsung berbagai tradisi yang masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mereka menyaksikan ritual melukat di Pura Tirta Empul dan tradisi Ngaben.