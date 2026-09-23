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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 23 September 2026 | 21.23 WIB

Pedas Segarnya Bikin Ketagihan, Begini Resep Sambal Matah Khas Bali

Resep Sambal Matah Khas Bali yang Anti Gagal dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Sambal Matah Khas Bali yang Anti Gagal dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, sambal matah bisa menjadi pilihan yang sulit ditolak. Sambal khas Bali ini memiliki perpaduan rasa pedas, gurih, segar, dan aroma rempah yang kuat.

Tidak seperti sambal yang umumnya diulek kemudian dimasak, sambal matah dibuat menggunakan berbagai bahan yang diiris tipis. Campuran tersebut kemudian dipadukan dengan minyak panas sehingga menghasilkan aroma harum sekaligus mempertahankan karakter segar dari bahan-bahannya.

Sambal matah juga cukup fleksibel untuk disajikan bersama berbagai hidangan. Selain menjadi pendamping ikan bakar, ayam betutu, atau nasi campur Bali, sambal ini juga cocok disantap bersama ayam goreng, seafood, hingga berbagai menu rumahan.

Buat kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, resep sambal matah berikut bisa menjadi pilihan. Resep ini dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Penasaran bagaimana cara membuat sambal matah khas Bali yang pedas, gurih, dan segar? Berikut bahan serta langkah pembuatannya.

Bahan Sambal Matah Khas Bali

  • 6 lembar daun jeruk berukuran besar

  • 10–20 buah cabai rawit

  • 25 siung bawang merah

  • 2 siung bawang putih

  • 7 gram terasi

  • 2 batang serai

  • 1,5 sendok teh kaldu jamur, kaldu ayam, atau micin

  • 50 ml minyak kelapa

  • ½ sendok teh garam

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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