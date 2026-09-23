Kronologi Lengkap Sopir Truk di Bali Kritis Usai Dibakar Bos Karena Nunggak Setoran

Keluarga korban sopir truk yang dibakar bos di Bali. (Istimewa/Radar Bali)
JawaPos.com - Berawal dari kondisi fisik yang menurun hingga terbaring sakit demam selama dua hari, I Gede Selamet, 20, seorang sopir truk asal Karangasem, Bali, kini harus berjuang melewati masa kritis di RSUP Prof. Ngoerah, Denpasar.
Pemuda yang baru bekerja selama empat bulan tersebut terbaring tak sadarkan diri akibat diduga dibakar oleh atasannya sendiri usai menunggak setoran hasil mengemudikan truk.
Paman korban I Nengah Sridana membeberkan kronologi awal penyebab keponakannya itu dibakar oleh sang atasan.
Penganiayaan berat ini diduga dipicu oleh masalah uang setoran operasional truk selama 15 hari yang belum diserahkan korban.
Namun, penundaan tersebut terjadi lantaran korban sempat jatuh sakit dan tak mampu beraktivitas sebelum insiden tragis itu menimpanya.
Sridana menceritakan bahwa keponakannya tersebut memang dikenal sebagai sosok yang tertutup dan tidak pernah mengeluhkan masalah pekerjaan kepada orang tuanya.
"Dia kerja baru sekitar 4 bulan. Yang saya tahu mungkin karena masalah setoran truk. Tapi saat itu korban memang lagi sakit tidur dua hari, panas dingin. Namun korban ini orangnya tertutup, tidak pernah cerita atau curhat masalah pekerjaan ke orang tua," ujar Sridana dikutip dari Radar Bali (JawaPos Group), Rabu (23/9).
Di tengah perawatan intensif, penderitaan keluarga korban kian bertambah karena seluruh biaya medis ditanggung secara umum.
BPJS Kesehatan tidak dapat menanggung biaya perawatan ini lantaran kasusnya tergolong sebagai tindak pidana/kriminal.
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