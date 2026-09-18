Mau ke Surabaya dari Salatiga Naik Bus? Ini Pilihan, Tarif, dan Titik Berangkatnya

JawaPos.com - Mau ke Surabaya dari Salatiga naik bus?

Ada beberapa pilihan operator yang bisa dipertimbangkan, di antaranya PO Eka kelas eksekutif, Cititrans Busline, dan PO Safari Dharma Raya.

Tarifnya mulai sekitar Rp 150.000, sedangkan perjalanan umumnya memakan waktu sekitar 5–7 jam melalui jalur Tol TransJawa.

Bagi penumpang yang tidak ingin membawa kendaraan pribadi, bus menjadi salah satu pilihan perjalanan darat untuk menghubungkan Salatiga dan Surabaya.

Selain tarif yang relatif beragam, pilihan kelas layanan juga memungkinkan penumpang menyesuaikan perjalanan dengan kebutuhan.

Sebelum membeli tiket, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui, mulai dari lokasi keberangkatan di Salatiga, pilihan operator, perkiraan harga, hingga lokasi kedatangan di Surabaya.

Pilihan bus Salatiga-Surabaya Setidaknya ada tiga pilihan operator yang dapat menjadi pertimbangan untuk perjalanan dari Salatiga menuju Surabaya. Masing-masing memiliki karakter layanan dan kisaran tarif berbeda.

1. PO Eka PO Eka merupakan salah satu pilihan bus antarkota yang dapat digunakan untuk perjalanan menuju wilayah Jawa Timur.