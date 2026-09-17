Tarif Bus Trans Jatim Rp 0 alias Gratis Hari Ini, Berlaku untuk Seluruh Layanan

Ilustrasi bus trans jatim. Pemprov Jatim menggratiskan layanan Trans Jatim selama dua hari spesial Lebaran 2026. (Dok. Jawa Pos)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggratiskan tarif bus Trans Jatim khusus hari ini, Kamis (17/9). Kebijakan ini digulirkan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2026.
Tarif gratis ini berlaku untuk seluruh layanan bus Trans Jatim di Koridor 1 hingga 7 kawasan aglomerasi Gerbangkertasusila, serta Koridor 1 di wilayah Malang Raya. Meski demikian, promo layanan tanpa biaya ini tidak berlaku bagi armada khusus bertipe Trans Jatim Luxury.
"Di peringatan Hari Perhubungan Nasional, kami mengajak masyarakat menikmati layanan Trans Jatim secara gratis. Silakan manfaatkan kesempatan ini untuk bepergian," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Program pembebasan tarif satu hari penuh ini diharap menjadi pintu masuk bagi warga yang belum pernah naik Trans Jatim, untuk mulai mengenal, mencoba, dan merasakan kenyamanannya.
Pemprov Jatim ingin membiasakan masyarakat untuk menjadikan angkutan umum sebagai pilihan utama dalam beraktivitas dan mulai meninggalkan ketergantungan pada kendaraan pribadi.
"Beralih ke transportasi publik berarti turut berkontribusi dalam menyelesaikan masalah bersama. Satu bus Trans Jatim bisa mengurangi puluhan kendaraan pribadi di jalan," ujar Khofifah.
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Jawa Pos
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