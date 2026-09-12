7 Bus Wonosobo-Jakarta, Mana yang Paling Nyaman? Harga Tiket Mulai Rp 155 Ribu

Ilustrasi armada bus PO Kupu Kupu Ayu. (Redbus)
JawaPos.com - Perjalanan dari Wonosobo menuju Jakarta punya cukup banyak pilihan bus AKAP. Dengan tiket mulai Rp 155 ribu, penumpang bisa memilih layanan Patas AC 2-2 hingga kelas VIP sekitar Rp 300 ribuan, dengan titik naik dan turun yang tersebar di berbagai lokasi.
Bus sendiri jelas masih menjadi salah satu pilihan perjalanan darat yang praktis bagi masyarakat Wonosobo yang hendak menuju Jakarta. Selain menawarkan pilihan kelas layanan, sejumlah operator juga menyediakan titik keberangkatan di beberapa lokasi sehingga penumpang tidak harus selalu memulai perjalanan dari satu terminal.
Bagi yang sedang mencari bus Wonosobo-Jakarta paling nyaman, ada beberapa nama yang bisa masuk pertimbangan. Berdasarkan data rating yang tersedia di Redbus, 168 Trans dan Kupu Kupu Ayu berada di posisi teratas dengan nilai 4,4 dari 5.
Di bawahnya terdapat DAMRI dan Sinar Jaya yang sama-sama memperoleh rating 4,3/5. Sementara Dewantara Ayu dan Dieng Indah masing-masing berada di angka 3,4/5, sedangkan PEBEPE mencatat rating 3,5/5.
Rating tersebut memang tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran kenyamanan. Namun, bagi calon penumpang yang belum menentukan pilihan, informasi ini dapat menjadi gambaran awal sebelum mempertimbangkan harga tiket, kelas bus, serta lokasi keberangkatan dan tujuan.
Rute Wonosobo-Jakarta menjadi menarik karena penumpang memiliki sejumlah alternatif operator. Pilihan tersebut antara lain 168 Trans, DAMRI, Dewantara Ayu, Dieng Indah, Kupu Kupu Ayu, PEBERE, dan Sinar Jaya.
Dari data yang tersedia, 168 Trans dan Kupu Kupu Ayu menjadi dua operator dengan rating paling tinggi, yakni 4,4/5. DAMRI dan Sinar Jaya menyusul dengan rating 4,3/5.
Perbedaan rating yang relatif tipis ini menunjukkan bahwa calon penumpang sebaiknya tidak terburu-buru menentukan pilihan hanya berdasarkan satu indikator. Terlebih, kebutuhan setiap orang saat melakukan perjalanan antarkota bisa berbeda.
Ada penumpang yang lebih mempertimbangkan harga, ada pula yang bersedia membayar lebih untuk mendapatkan kelas layanan yang lebih nyaman.
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