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Rian Alfianto
Jumat, 18 September 2026 | 04.43 WIB

Semarang ke Temanggung Naik Apa? Ini Pilihan Bus dan Shuttle, Tarif, Jadwal, dan Waktu Tempuh

Ilustrasi armada bus PO Efisiensi. (Redbus) - Image

Ilustrasi armada bus PO Efisiensi. (Redbus)

JawaPos.com - Semarang ke Temanggung bisa ditempuh sekitar 1,5–3 jam dengan jarak sekitar 50–65 kilometer. Bagi yang tidak membawa kendaraan pribadi, tersedia sejumlah pilihan bus dan shuttle dengan tarif mulai Rp 64 ribu hingga Rp 210 ribu, tergantung operator dan jenis layanan.

Perjalanan menuju Temanggung tidak hanya soal jarak. Jalurnya melewati kawasan Ungaran, Ambarawa, Jambu, hingga Pringsurat dengan karakter jalan yang didominasi tanjakan, turunan, dan tikungan. Karena itu, pilihan kendaraan dan waktu keberangkatan bisa berpengaruh pada kenyamanan perjalanan.

Berikut pilihan bus dan shuttle Semarang-Temanggung yang bisa menjadi referensi sebelum berangkat.

1. Bus Efisiensi, Tarif Mulai Rp 64 Ribu

Bus Efisiensi dapat menjadi pilihan bagi penumpang yang mencari perjalanan Semarang-Temanggung dengan tarif relatif terjangkau.

Jadwal keberangkatannya tersedia setiap hari mulai sekitar pukul 09.00 WIB hingga 19.45 WIB. Titik keberangkatan di Semarang antara lain kawasan Genuk, Bawen, dan Banyumanik.

Sementara itu, penumpang dapat memilih beberapa tujuan di Temanggung, termasuk kawasan Kedu, Parakan, dan Terminal Temanggung.

Tarif yang tercantum sekitar Rp 64 ribu.
Dengan demikian, bus ini bisa menjadi alternatif bagi penumpang yang tidak membutuhkan layanan antar-jemput langsung dan memiliki tujuan yang masih terjangkau dari titik pemberhentian bus.

2. Bus Trikusuma, Ada Keberangkatan hingga Dini Hari

Bus Trikusuma menawarkan rentang jadwal yang berbeda. Keberangkatan tersedia mulai sekitar pukul 08.00 WIB hingga 01.00 WIB dini hari.

Penumpang dapat naik dari agen di Semarang dengan tujuan Temanggung. Tarif perjalanan yang tercantum sekitar Rp 160 ribu.

Editor: Estu Suryowati
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