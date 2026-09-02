Travel Shuttle Tangerang-Bandung: 5 Pilihan Tarif, Jadwal, dan Titik Keberangkatan

Ilustrasi shuttle menuju Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - Perjalanan di rute Tangerang-Bandung kini semakin praktis dengan pilihan travel shuttle yang menawarkan layanan dari berbagai titik di Tangerang.
Tarifnya mulai sekitar Rp 95.000, sementara waktu tempuh umumnya 3–4 jam melalui tol, sehingga menjadi alternatif menarik bagi Anda yang ingin bepergian ke Bandung tanpa harus repot membawa kendaraan sendiri.
Rute Tangerang-Bandung sendiri cukup populer, baik untuk perjalanan wisata, pendidikan, urusan pekerjaan, maupun sekadar menikmati suasana Bandung pada akhir pekan.
Dibandingkan transportasi umum yang mengharuskan penumpang berpindah moda, travel menawarkan kemudahan.
Karena tersedia titik keberangkatan di sejumlah kawasan Tangerang dan tujuan yang dekat dengan pusat aktivitas di Bandung.
Selain harga, calon penumpang biasanya mempertimbangkan tiga hal sebelum memilih travel, yakni jadwal keberangkatan, lokasi pool, dan kenyamanan armada.
Berikut sejumlah pilihan travel Tangerang-Bandung yang dapat dipertimbangkan.
Baraya Travel menjadi salah satu pilihan untuk perjalanan dari kawasan Tangerang menuju Bandung.
Operator ini memiliki layanan keberangkatan dari area BSD dengan tarif yang berada di kisaran Rp 95 ribu hingga Rp 113.000, tergantung layanan dan titik perjalanan.
Bagi penumpang yang tinggal di sekitar BSD dan Serpong, keberadaan titik keberangkatan di kawasan tersebut dapat menjadi keuntungan karena tidak perlu menuju terminal atau pusat transportasi yang lebih jauh.
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Jawa Pos
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