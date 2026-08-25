Dari Jogja ke Magelang Naik Bus atau Shuttle? Cek Rute, Tarif, dan Titik Berangkat

Ilustrasi kawasan wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. (Radar Magelang)
JawaPos.com - Perjalanan dari Jogja ke Magelang naik bus cukup mudah dan bisa menjadi pilihan hemat bagi wisatawan.
Bus reguler umumnya berangkat dari Terminal Jombor dengan tarif sekitar Rp 20.000-Rp 35.000, sedangkan shuttle atau travel menawarkan perjalanan yang lebih nyaman dengan harga sekitar Rp 50.000-Rp 85.000.
Dengan jarak yang relatif dekat, perjalanan di rute Jogja-Magelang biasanya memerlukan waktu sekitar satu hingga satu setengah jam.
Rute ini juga melewati jalur utama yang menghubungkan Yogyakarta dengan wilayah Magelang dan Semarang, sehingga pilihan angkutan umumnya cukup beragam.
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Bagi wisatawan yang ingin melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi populer di Magelang, mengetahui titik keberangkatan, kisaran tarif, rute, hingga estimasi waktu tempuh akan membantu perjalanan menjadi lebih praktis.
Untuk menggunakan bus reguler, salah satu titik keberangkatan yang paling mudah dijangkau adalah Terminal Jombor, Sleman.
Dari terminal ini tersedia bus jurusan Jogja-Magelang yang melanjutkan perjalanan menuju wilayah Magelang hingga arah Semarang.
Bus ekonomi dapat menjadi pilihan bagi penumpang yang mengutamakan harga tiket terjangkau.
Tarifnya berada di kisaran Rp 20.000-Rp 35.000, tergantung layanan dan tujuan akhir penumpang.
Selain bus reguler, tersedia pula shuttle atau travel yang berangkat dari pool masing-masing operator.
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