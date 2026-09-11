Pilihan Travel Shuttle Bogor-Sukabumi, Cek Rute dan Layanannya Sebelum Berangkat

Salah satu travel shuttle Jakarta-Bandung dengan jadwal rutin. (Redbus)
JawaPos.com - Ada beberapa pilihan travel dan shuttle Bogor-Sukabumi yang bisa dipertimbangkan, mulai dari layanan shuttle dengan titik keberangkatan tertentu hingga travel door-to-door yang menjemput langsung ke alamat. Waktu perjalanan umumnya sekitar 1,5-2 jam lebih, tetapi bisa bertambah saat lalu lintas padat.
Perjalanan dari Bogor menuju Sukabumi sendiri menjadi salah satu rute yang cukup ramai digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari bekerja, mengunjungi keluarga, hingga berwisata.
Jarak Bogor-Sukabumi berada di kisaran 66-90 kilometer. Meski terlihat tidak terlalu jauh, waktu tempuhnya bisa berbeda tergantung titik keberangkatan, tujuan akhir, pilihan rute, dan kondisi jalan.
Karena itu, memilih travel atau shuttle tidak cukup hanya berdasarkan harga tiket. Titik jemput, pola layanan, waktu keberangkatan, hingga rute yang digunakan juga perlu diperhatikan agar perjalanan lebih nyaman.
Berikut beberapa pilihan travel dan shuttle Bogor-Sukabumi yang dapat menjadi pertimbangan.
Bhinneka Shuttle menjadi salah satu pilihan transportasi shuttle yang dapat dipertimbangkan untuk perjalanan Bogor-Sukabumi.
Layanan shuttle memiliki pola perjalanan yang berbeda dengan travel door-to-door. Penumpang umumnya berangkat dan turun di titik atau pool yang telah ditentukan oleh operator.
Bagi penumpang yang lokasi rumahnya dekat dengan titik layanan, model seperti ini cukup praktis. Penumpang juga bisa lebih mudah menyesuaikan perjalanan dengan jadwal shuttle yang tersedia.
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