InJourney Siapkan 5 Bandara Alternatif dan Bus Gratis usai Soekarno-Hatta Ditutup

JawaPos.com - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports menyiapkan 5 bandara alternatif, setelah penutupan bandara di sekitar Jakarta berlanjut imbas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kelima bandara tersebut adalah Bandara Internasional Kertajati, Yogyakarta International Airport, Adi Soemarmo Solo, Ahmad Yani Semarang, dan Juanda Surabaya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperpanjang penutupan sementara empat bandara hingga 7 September 2026 pukul 23.59 WIB, imbas letusan Gunung Anak Krakatau.

Masing-masing Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Radin Inten II Lampung, Halim Perdanakusuma Jakarta, dan Husein Sastranegara Bandung.

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Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim mengatakan, pihaknya bersama seluruh regulator dan stakeholders termasuk maskapai berkomitmen dalam mendukung mobilitas masyarakat.

"Bagi penumpang terdampak penutupan di Bandara Soekarno-Hatta, pada 6-7 September 2026 kami menyediakan bus gratis menuju bandara alternatif di Yogyakarta, Solo, Semarang dan Surabaya," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Senin (7/9).

Arie menjelaskan, InJourney Airports telah menerima 28 permintaan penerbangan komersial tambahan dari maskapai.

Extra flight itu akan dioperasikan Bandara Internasional Kertajati, Juanda Surabaya, Bandara Internasional Yogyakarta dan Bandara Ahmad Yani Semarang.

Terdiri dari 20 penerbangan tambahan di Bandara Juanda Surabaya oleh Lion Air (dari dan ke Pekanbaru, Makassar, Denpasar), lalu Citilink (dari dan ke Denpasar, Batam) dan Singapore Airlines (dari dan ke Singapura).