InJourney Siapkan 5 Bandara Alternatif dan Bus Gratis usai Soekarno-Hatta Ditutup

Pemasangan Selubung Mesin Pesawat Sejumlah kru darat melakukan pemasangan selubung di mesin pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (06/09/2026). Pemasangan selubung pada mesin pesawat dilakukan menyusul dampak sebaran abu vulkanik erupsi gunung Anak Krakatau. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)
JawaPos.com - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports menyiapkan 5 bandara alternatif, setelah penutupan bandara di sekitar Jakarta berlanjut imbas erupsi Gunung Anak Krakatau.
Kelima bandara tersebut adalah Bandara Internasional Kertajati, Yogyakarta International Airport, Adi Soemarmo Solo, Ahmad Yani Semarang, dan Juanda Surabaya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperpanjang penutupan sementara empat bandara hingga 7 September 2026 pukul 23.59 WIB, imbas letusan Gunung Anak Krakatau.
Masing-masing Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Radin Inten II Lampung, Halim Perdanakusuma Jakarta, dan Husein Sastranegara Bandung.
Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim mengatakan, pihaknya bersama seluruh regulator dan stakeholders termasuk maskapai berkomitmen dalam mendukung mobilitas masyarakat.
"Bagi penumpang terdampak penutupan di Bandara Soekarno-Hatta, pada 6-7 September 2026 kami menyediakan bus gratis menuju bandara alternatif di Yogyakarta, Solo, Semarang dan Surabaya," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Senin (7/9).
Arie menjelaskan, InJourney Airports telah menerima 28 permintaan penerbangan komersial tambahan dari maskapai.
Extra flight itu akan dioperasikan Bandara Internasional Kertajati, Juanda Surabaya, Bandara Internasional Yogyakarta dan Bandara Ahmad Yani Semarang.
Terdiri dari 20 penerbangan tambahan di Bandara Juanda Surabaya oleh Lion Air (dari dan ke Pekanbaru, Makassar, Denpasar), lalu Citilink (dari dan ke Denpasar, Batam) dan Singapore Airlines (dari dan ke Singapura).
Kemudian, 2 penerbangan tambahan di Bandara Internasional Yogyakarta dengan rute dari dan ke Singapura oleh maskapai Scoot.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis