Kapal DLU Surabaya-Lombok September 2026: Jadwal, Tarif, dan Panduannya Supaya Nyaman 18 Jam di Laut

JawaPos.com - Bagi traveler yang ingin menuju Lombok dari Surabaya tanpa terburu-buru, kapal bisa menjadi pilihan yang menarik. Pada September 2026 tersedia sejumlah jadwal kapal Surabaya-Lombok dengan waktu tempuh sekitar 18–20 jam dan tarif penumpang dewasa mulai Rp 280 ribu, sementara kelas VIP mencapai sekitar Rp 795 ribu. Kapal berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dengan tujuan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Gilimas di Lombok.

Rute ini dilayani armada PT Dharma Lautan Utama (DLU), di antaranya KM Kirana 7, KM Dharma Kencana, dan KM Dharma Kartika 5. Bagi yang belum pernah mencobanya, perjalanan hampir sehari di laut mungkin terdengar panjang. Namun, pengalaman di atas kapal justru bisa menjadi bagian dari liburan: tidur di kabin, menikmati makanan, melihat laut dari dek, hingga mengikuti hiburan yang tersedia.

Sebelum berangkat, tentukan dulu jadwal yang paling masuk akal

Jangan sekadar memilih kapal berdasarkan tanggal keberangkatan. Untuk perjalanan Surabaya-Lombok, jam tiba di Lombok sama pentingnya dengan jam berangkat dari Surabaya.

Merangkum laman resminya, pada September 2026, pilihan pertama tersedia pada Kamis, 10 September. KM Kirana 7 berangkat pukul 20.00 WIB dan dijadwalkan tiba Jumat, 11 September pukul 18.00 WITA.

Sehari kemudian, Jumat, 11 September, KM Dharma Kencana berangkat pukul 11.00 WIB dan tiba Sabtu pagi pukul 06.48 WITA.

Pada Sabtu, 12 September, ada dua pilihan. KM Kirana 7 berangkat pukul 20.00 WIB dan dijadwalkan tiba Minggu pukul 18.00 WITA. Sementara KM Dharma Kartika 5 berangkat satu jam kemudian, pukul 21.00 WIB, dengan jadwal tiba Minggu pukul 15.30 WITA.

Pilihan berikutnya datang pada Minggu, 13 September. KM Dharma Kencana berangkat pukul 12.00 WIB dan tiba Senin, 14 September pukul 07.48 WITA. Kemudian pada Senin, 14 September, KM Kirana 7 berangkat pukul 12.00 WIB dan tiba Selasa pukul 10.00 WITA.