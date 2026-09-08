Kapal Induk TNI AL Langsung Dikerahkan Untuk Membantu Tangani Karhutla

JawaPos.com - TNI AL memastikan kapal induk Giuseppe Garibaldi akan langsung dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Garibaldi direncanakan akan tiba di Indonesia dan akan menjadi kapal induk untuk helikopter dan drone yang bisa menampung helikopter kelas menengah yang bisa mengangkut empat sampai lima ton air,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa (8/9). “Jadi harapannya bisa segera merapat ke titik api dan membantu penanggulangan karhutla secara cepat," tambah Tunggul.

Tunggul sendiri tidak menjelaskan secara rinci seperti apa persiapan yang akan dilakukan kru kapal dan peralatan apa saja yang akan diangkut untuk penanganan karhutla. Dia hanya memastikan upaya pengerahan kapal induk akan langsung dilakukan setelah kapal buatan Italia itu sampai di Indonesia.

"Saat ini posisi Garibaldi sudah berada di Laut Arab, rencananya apabila tidak ada kendala akan tiba ke tanah air pada 17 September mendatang,” kata Tunggul.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk dari Italia akan segera masuk ke jajaran TNI Angkatan Laut dan nantinya dimodifikasi untuk mendukung pengoperasian helikopter serta drone. Ia menyampaikan rencana tersebut saat memimpin rapat terbatas yang membahas perkembangan penanganan bencana melalui konferensi video di Jakarta, Senin (7/9)

"Alhamdulillah sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita ubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone," kata Presiden Prabowo dipantau melalui siaran langsung Sekretariat Presiden.

Menurutnya, kapal tersebut nantinya mampu menampung hingga 10 helikopter kelas menengah. Presiden Prabowo menyebut helikopter yang dapat dioperasikan dari kapal tersebut antara lain memiliki kemampuan seperti Black Hawk dan Mi-17 yang rata-rata dapat membawa sekitar 4-5 ton air.